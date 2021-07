Horoskopi për ditën e sotme, 24 korrik 2021

Dashi





Fokusi juaj do të përqendrohet te emocionet tuaja sot, megjithëse përqendrimi tek vetvetja do të jetë mjaft sfiduese. Mos bini pre e viktimizimit. Qëndroni në këmbë për veten tuaj edhe nëse kjo do të thotë që të tjerët mund t të mërziten. Ju jeni përgjegjës për ndjenjat tuaja dhe të askujt tjetër.

Demi

Mbajtja e ekuilibrit mund të mos jetë detyra më e lehtë sot, por nëse dikush mund ta bëjë këtë, ju mundeni. Mendime të forta nga të tjerët mund të shfaqen për t’ju sfiduar. Ju keni municione në arsenalin tuaj. Ju mund të mësoni mjaft duke pranuar këtë sfidë dhe duke u përfshirë në një debat të nxehtë. Kini besim në veten tuaj.

Binjakët

Dëshira është emri i lojës sot. Nëse e dëshironi, mund ta merrni, por nuk do të vijë lehtë. Trofeu do të shkojë për personin që e dëshiron më shumë. Tregojuni njerëzve përreth jush se sa mund të arrini. Ju do të impresiononi të tjerët me vullnetin dhe vendosmërinë tuaj të pabesueshme. Mos u bëj viktimë e grerëzës që mund të të thumbojë.

Gaforrja

Sot është si të luash një lojë në fushën tënde të shtëpisë. Ju keni tifozë që ju mbështesin dhe e njihni territorin. Përfitoni nga gjërat e vogla që vijnë drejt jush. Ka një forcë dramatike në punë që është e çrregullt, por jashtëzakonisht e fuqishme për sa kohë që ju ruani kontrollin. Qëndroni të përqendruar në qëllimet tuaja.

Luani

Kërkoni ndihmën e të tjerëve sot. Shkëmbimi i informacionit është thelbësor për gjetjen e pjesëve të fundit të enigmës. Realizimi i gjërave është i rëndësishëm dhe i nevojshëm, por në një moment duhet të kuptoni se hapi tjetër i madh kërkon një sasi të caktuar të kontributit nga të tjerët. Mblidhni të dhëna dhe zbatojini ato në situatën tuaj.

Virgjëresha

Kjo është një ditë e shkëlqyer për ju. Egoja juaj është e fortë. Gjërat e bukura po rrjedhin në rrugën tuaj. Ju duhet të shijoni një humor të mirë që do të tërheqë njerëz dhe situata të favorshme për ju. Praktikisht nuk ka asnjë kufizim për suksesin e kësaj dite. Jini krenarë por jo të bezidsshëm.

Peshorja

Emocionet tuaja mund të jenë pak të çrregullta. Mund të jetë e vështirë për ju të përqendroheni në diçka sot. Gjërat vazhdojnë të zhvendosen nga një temë në tjetrën me pak rezolucion. Të tjerët nuk janë të prirur të jenë shumë dashamirës ndaj ndjenjave tuaja, prandaj mos e prisni këtë. Eshtë një ditë më e mirë për t’u përqëndruar tek mendja juaj sesa tek zemra.



Akrepi

Aspekti aktual në lojë mund të thotë që ju e keni të vështirë të ndiheni të vendosur dhe të merrni një vendim në lidhje me një marrëdhënie të caktuar në të cilën keni qenë i përfshirë. Ndoshta keni nevojë për më shumë liri, e megjithatë ju pëlqen edhe ndjenja e të pasurit dikë që t’i drejtoheni në kohë telashesh.

Shigjetari

Energjia e ditës është e çrregullt, dhe ju ndoshta do të jeni duke shkuar nga një vend në tjetrin. Mos u shqetësoni nëse përballeni me prishjen e ndonjë plani sot. Ju mund të ndiheni sikur po përpiqeni të kapni një peshk të rrëshqitshëm me duar të lyera. Relaksohuni. Gjithmonë mund të kapni një peshk tjetër më vonë nëse keni nevojë.

Bricjapi

Çohuni dhe vazhdoni përpara sot. Ju nuk keni kohë për të humbur. Mendja juaj do të jetë e zënë me trajtimin e shumë detyrave, por kjo ju përshtatet fare mirë. Ju jeni të pajisur mirë për të përballuar shumë situata të furishme që ka të ngjarë të shfaqen. Sa I përket aspektit sentimental mund të përballeni me disa surpriza.

Ujori

Zemra juaj mund të përjetojë disa luhatje të egra sot. Mund të duket sikur emocionet tuaja janë në një tren që ka dale nga shinat. Gjëja më e mirë që mund të bëni është të uleni dhe t’i shkruani ato. Ju jeni shumë më pak konfuzë sesa mendoni. Kur keni dyshime, këshillohuni me dikë që e doni dhe i besoni. Shkoni me instiktet tuaja.

Peshqit

Aspekti aktual në lojë mund të sjellë vetëm një lloj eksitimi në jetën tuaj të dashurisë, pa të cilin mund të funksiononi shumë mire. Nëse një ngjarje ju trondit, ju mund të keni dëshirë të reagoni në një mënyrë që në të vërtetë rezulton e papërshtatshme. Para se të bëni ndonjë gjë tepër ekstreme, prisni pak dhe lejoni që rrjedha e ngjarjeve të zbulojë një element që në fund të fundit do t’ju bëjë të qeshni.