Morën fund dyshimet! Zbulohet e vërteta e shtatzënisë së Genta Ismajlit

Teksa prej javësh kanë nisur dyshimet se këngëtarja është në pritje të ëmbël, imazhet e publikuara nga Usta i nxitën dhe më shumë këto aludime ku Genta duket me disa kilogramë më shumë, dhe barku i rrumbullakosur është lehtësisht i dukshëm, ndërsa është e veshur e gjitha me të zeza.

Megjithëse çifti nuk e ka konfirmuar apo mohuar këtë lajm, burime për “Prive” kanë treguar se lajmi i shtatzënisë së këngëtares nuk është i vërtetë.Genta ka thjesht ca kilogramë më tepër dhe çifti ende nuk është bekuar me një fëmijë, siç tregojnë persona të afërt pranë dyshes.

Usta nuk lë rast pa treguar dashurinë e madhe ndaj këngëtares dhe një partner si ai do të ishte perfekt për çdo vajzë. Ai nuk ka pritur kurrë raste speciale për të shprehur gjithë dashurinë për Gentën siç ka bërë dhe më herët. Usta ka publikuar në Instagram një foto me Gentën dhe ka shkruar fjalët më të bukura për të.

Ndër të tjera ai shprehet se me Gentën do të martohet së shpejti, por ende nuk kemi një datë fikse për dasmën e shumëpritur të çiftit.

“Ti je njeriu i parë që dua të shikoj kur të zgjohem në mëngjes dhe njeriu i vetëm që dua të puth dhe t’i them natën e mirë. Hera e parë kur pashë duart e tua nuk mund ta imagjinoja se mund t’i mbaja unë. Të dua, sepse e di që ti je gruaja me të cilën do të martohem dhe ti do të më bësh njeriun më të lumtur në botë”, shkruan Usta në dedikimin romantik për Gentën.