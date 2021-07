Nuk thuhet kot “ne jemi çfarë hamë”, ushqimi juaj i preferuar tregon shumë për personalitetin tuaj

Zgjedhjet e ushqimit që bëjmë çdo ditë pasqyrojnë disa tipare të personalitetit tonë dhe vëzhgimi i një personi në tryezë gjatë ngrënies na lejon të kuptojmë shumë gjëra në lidhje me të, pasi është provuar se ekziston një korrelacion midis mënyrës në të cilën konsumohet një vakt, karakterit dhe madje edhe seksualitetit të tij.





Sasia e ushqimit që hamë, për shembull, është në gjendje të zbulojë shumë anë të fshehura dhe të errëta të jetës emocionale dhe sentimentale të një personi, pasi ata që kanë tendencë të hanë shumë pak ose kanë çrregullime të anoreksisë, shfaqin refuzimin e ushqimit dhe të marrëdhënieve seksuale, një lloj hakmarrje e synuar ndaj familjes ose prindërve, por në të vërtetë e drejtuar ndaj vetvetes.

Nga ana tjetër, ata që kanë tendencë për mbipeshë dhe kanë gjithmonë nevojë për të ngrënë zbulojnë mungesën e emocioneve të forta, të cilat priren t’i kënaqin duke u ushqyer tepër edhe në mungesë të urisë së vërtetë. Ushqimi është mjaft i domosdoshëm, por edhe një kënaqësi, pasi ndikon në gjendjen tonë shpirtërore, jep një ndjenjë lehtësimi, ngopjeje, gëzimi dhe disponueshmërie ndaj të tjerëve, mundësi për shoqëri dhe ndarje, dhe ajo që hamë zbulon gjithashtu diçka për atë që ndiejmë në shpirt sepse në momente të trishtuara interesi për të ngrënë bëhet pothuajse zero.

Gjendja emocionale – Ata që preferojnë ushqime të ëmbla po kërkojnë dashuri dhe mbështetje, për të rikuperuar ato kënaqësi që mungojnë në jetën e tyre në atë moment, për të cilat, në nevojën për të mbushur disa boshllëqe, ata janë të hapur për një familje dhe e duan jetën, duke demonstruar një rënie të humorit kur hiqni dorë nga karbohidratet gjatë ditës. Zakonisht vërehet se njerëzit priren të kërkojnë më shumë ushqime me sheqer dhe yndyrë kur janë në humor të keq, si kompensim që të modulojnë gjendjet emocionale, të përpiqen të mbushin ndjenjat e zbrazëtisë ose të qetësojnë dhimbjen e brendshme, për të cilën çokollata bëhet një një lloj komoditeti, përveç atyre që vuajnë nga anoreksia, një patologji që thekson aspektet negative të ushqimit nga i cili përpiqet të shpëtojë, duke krijuar kështu një rreth vicioz që burgos pacientin në një mekanizëm vetë-shkatërrues të pakënaqësisë.

Nga ana tjetër, ata që zgjedhin ushqime të pasura me kripë dhe me aromë shpesh kanë një personalitet reflektues dhe kompleks, një shqetësim të brendshëm, me tendencë të jenë agresivë ose të vrullshëm, si ata që preferojnë ushqime pikante, ose zgjedhin të mbulojnë aromat natyrore me erëza, djegës ose përbërës të tjerë për të fshehur ose shtyrë një situatë shqetësimi duke kërkuar emocionet e qiellzës. Ushqimi ka një funksion ushqyes, por zgjedhja e gatimeve ka gjithashtu një kuptim simbolik, pasi zbulon shprehjen e vetvetes, se kush është dhe si e propozon veten, si dhe pasqyron pozicionimin shoqëror të tij, sepse zgjedhjet tona ushqimore komunikojnë identitetin personal, kulturor, emocional dhe seksual, ato shprehin një mënyrë jetese. Ata që hanë ngadalë, duke shijuar ushqim të qetë zbulojnë se janë të vëmendshëm, jo të nxituar edhe në intimitet dhe bujar në dhënien e kënaqësisë. Nga ana tjetër, ata që kërkojnë informacion për gatime dhe përbërës të ndryshëm në një menu zbulojnë se janë një person që nuk zgjedh sipërfaqësisht, të besueshëm por shumë kërkues, ndërsa ata që zgjedhin ndonjë gatim pa shumë vëmendje, që hanë në mënyrë të pangopur janë ata që quhen “grabitqar” dhe këtë nxitim mund ta kenë edhe në intimitet. Ata që në vend të kësaj zgjedhin për të konsumuar ushqime cilësore janë njerëz të rregullt, të saktë, por shumë të lodhur, perfekt për marrëdhënie të qëndrueshme, por jo si dashnorë të virgjër dhe të zjarrtë.

Kuriozët – Më në fund, ata që porosisin më shumë sesa mund të hanë janë kuriozë, por jo shumë konstantë dhe historitë e tyre janë zakonisht intensive por të shkurtra. Vitet e fundit, vëmendja shkencore është përqendruar në “mikrobiotën e zorrëve” duke synuar të kuptojë se si ushqimi dhe ndërveprimi i tij me sistemin nervor imunitar dhe qendror mund të ndikojë në sjelljen personale dhe shoqërore, si ndërlidhja e ngushtë midis ushqimit dhe mendjes dhe ndërvarësia e tyre e ndërsjellë. Një nga simptomat e para fizike dhe mendore të depresionit, për shembull, është humbja e oreksit, të cilës i shtohet mungesa e kënaqësisë për të ngrënë. Në ushqim shkarkojmë të gjitha paranojat, zhgënjimet, varësitë dhe mashtrimet e kontrollit, duke nënvlerësuar se lumturia ose trishtimi nuk lind vetëm nga kushtëzimi psikologjik, social dhe afektiv që na rrethojnë, por mbi të gjitha nga ajo se si hamë, pasi kush ka një marrëdhënie të keqe me ushqimin, ai gjithashtu ka një marrëdhënie të keqe me njerëzit me të cilët shoqërohet, pasi një dietë e keqe ndikon në shëndetin fizik, psikologjik dhe mendor.