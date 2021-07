Të plagosurit në Tiranë shokë me njëri-tjetrin: Po pinim kafe në lokal, ja kush na qëlloi me armë

Dy të plagosurit në Tiranë, Altin Gjoka dhe Jetmir Marashi rezultojnë se janë shokë me njëri-tjetrin teksa pretendojnë se u qëlluan me armë zjarri pistoletë nga Aldo Gjini.Gazetarja Dorjana Bezat raporton se dy të plagosurit kanë rrëfyer se po pinin kafe në një lokal tek pallati ‘’Grand’’ dhe aty u konfliktuan me të riun tjetër.Më pas autori i qëlloi me armë zjarri dhe u largua.