Çanta me drogë në kufirin me Greqin/ Kapen 2 persona, i treti futet në tokë shqiptare

Kapen dy ngarkesa me droge në kufirin greko-shqiptar. Në Kestrinti, Igumenicë janë kapur pas mesnate dy shtetas shqiptarë duke transportuar me krahë 2 çanta që përmbanin 31 me pako me 33 kg 260 gram marijuanë.





Një person i tretë arriti të largohej me vrap duke u futur sërish në tokë shqiptare. Të arrestuarve iu sekuestrua edhe një thikë e llojit “flutur”.

Në Kostur është ndaluar një mjet që drejtohej nga një grek 56 vjeç. Në brendësi të mjetit u gjetën dhe sekuestruan 5 çanta që përmbanin 30 pako me 58 kg 800 gram marijuanë. U sekuestrua celulari me një karte SIM.