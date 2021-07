Pas ndarjes nga moderatorja Eva Murati, djali i Jozefina Topallit i lidhur me ish-Miss Shqipëria

Ditën e sotme u përfol në media se djali i Jozefina Topallit, Genari është në një lidhje dashurie me një vajzë bionde. Ka qenë Panorama Plus e cila ka publikuar fotot e Genarit me një vajzë bukuroshe bionde në një restorant në Vlorë ku me siguri kanë shkuar për pushime.





Ka qenë sërish Panorama që ka zbuluar se kush është vajza misterioze bionde. Burimet bëjnë të ditur se bëhet fjalë për Sindi Marina, ish miss Univers Albania, por edhe volejbollistja që luan në SHBA me skuadrën “Duke University”.

Djali i Jozefina Topallit me parë ka pasur një histori me moderatoren Eva Murati. Një vajzë shumë e re kur filloi karrierën në televizion si moderatore, Eva Murati nuk ka ngurruar të flasë dhe të ndajë në rrjete sociale foto me të dashurin e saj. Ajo ka rrëfyer se është njohur me Genarin kur ka qenë 15 vjeçe dhe nuk ka tentuar asnjëherë që t’i fshehë diçka nga jeta e saj, familjes.