Bilanci nga vendi ynë: 16 raste të reja dhe asnjë fatalitet. Ja situata në spitale

Shqipëria ka regjistruar 16 raste të reja me COVID-19 në ditën e parë pas konfirmimit të variantit ”Delta” në vendin tonë.





Asnjë humbje jete ndërkohë nuk është regjistruar teksa 13 të tjerë janë shëruar

Ministria e Shëndetësisë i ka bërë thirrje popullsisë të vaksinohet si dhe të respektojnë masat e distancimit fizik, maskat dhe higjienën.

NJOFTIMI NGA MSH

Nisur nga konfirmimi i qarkullimit të variantit Delta në Shqipëri, MSHMS apelon qytetarët të vaksinohen sa më parë, për të frenuar përhapjen e virusit të rrezikshëm. Vaksinat reduktojnë mundësinë e infektimit dhe shmangin në shkallë të lartë hospitalizimet dhe fatalitetet.

Varianti Delta i infeksionit Sars-Cov2 është varianti më i transmetueshëm, ndaj respektimi i masave të distancimit fizik, vendosja e maskave në ambientet e brendshme dhe higjena, janë thelbësore për kufizimin e përhapjes së virusit.

Për çdo dyshim, kontaktoni me mjekun tuaj të familjes për t’u testuar ose telefononi Urgjencën Kombëtare në numrin unik 127.

Ju informojmë për situatën në 24 orët e fundit, si vijon:

Janë kryer 2760 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me Covid19, 16 qytetarë, në këto bashki: 4 raste në Elbasan, 3 në Tiranë, nga 2 raste në Lezhë, Kavajë, nga 1 rast në Durrës, Korçë, Kukës, Has, Lushnje.

Aktualisht janë 283 pacientë aktivë me COVID19 në të gjithë vendin.

Në Spitalin Infektiv po marrin trajtim spitalor të specializuar 11 pacientë.

Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me Sars-Cov2 pozitiv.

Janë shëruar 13 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 130,152 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (26 Korrik 2021)

Raste të reja ditore 16

Të shëruar në 24 orë 13

Të shtruar në spitale 11

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 2760

Testime totale 880,100

Raste pozitive 132,891

Raste të shëruara 130,152

Raste Aktive 283

Humbje jete 2,456