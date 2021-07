Gjonaj firmos marrëveshjen në Londër, pritet transferimi i të burgosurve shqiptarë drejt Shqipërisë

Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, po zhvillon një vizitë pune në Londër, prej ku ka firmosur edhe marrëveshjen për transferimin e të burgosurve.





Kjo marrëveshje mundëson transferimi legjitim të shtetasve shqiptarë nga burgjet e Mbretërisë se Bashkuar për në vendin e tyre të origjinës, në Shqipëri, për të kryer pjesën tjetër të dënimit, si dhe transferimin e shtetas britanikë të burgosur në Shqipëri në burgjet e Mbretërisë së Bashkuar duke mundësuar mirëqenien e të burgosurve dhe riintegrimin eventual në shoqëri në vendin e tyre të origjinës ku ato mund të kontaktojnë familjet e tyre.

Sipas ministres Gjonaj, problemi kryesor është ndryshimi i procedures se transferimit në të dy vendet nisur nga fakti që për palën britanike transferimi përbën një proces administrativ që ndiqet nga National Offender Management Service perderisa transferimi kryhet vetëm ne baze te urdhrit per transferim, me të cilin kërkohet vazhdimi i dënimit (pa njohje nga gjykata), ndërsa në Shqipëri është një proces administrativ gjyqësor për të cilin Kodi i Procedurës Penale Shqiptare parashikon dhe rregullon konvertimin e dënimit, me përjashtim të rastit kur ka marrëveshje.

Në disa raste, pozita juridike e subjekteve pas njohjes së vendimit britanik rezultoi e rënduar, për shkak të njohjes pa konvertim të dënimit (te vijimit te denimit) ose te mosllogaritjes së periudhës së vuajtur të dënimit.

Për këtë arsye, ministrja Gjonaj është shprehur se “nga ana jonë me autoritetet britanike jane zhvilluar nga viti 2014 e ne vijim disa tryeza të rrumbullakëta me gjyqtarë e prokurorë për të evidentuar problematikat e hasura prej tyre dhe nevojat për ndryshim të marrëveshjes aktuale për të evituar problematikat”.