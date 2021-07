Berisha ‘non-grata’ në SHBA/ Basha i shmanget pyetjes: Në shtator…

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, gjatë konferencës për media të mbajtur sot, u pyet nga gazetarët se si do të veprojë me liderin historik të kësaj partie, Sali Berishën, që u shpall “non grata” nga Departamenti amerikan i Shtetit.





Basha tha se është krenar për ligjin e dekriminalizimit, por u shpreh se nuk ta komentojë në këtë moment çështjen “Berisha”, pasi do të ishte shmangie e vëmendjes publike nga raporti i OSBE-ODIHR për zgjedhjet.

Pyetje-përgjigje

Ju kërkuat që Tom Doshi të mos kandidojë për zgjedhjet. A do të aplikohet i njëjti standard për Sali Berishën që u shpall “non grata”?

Basha: Jemi krenar për ligjin e dekriminalizimit. Ne nuk harrojmë që megjithëse nuk i kishim numrat në Parlament detyruam mazhorancën në 2014 dhe 2015 të pranonte plagën e rëndë të kriminalizimit, përmes futjes së personave me rekorde kriminale si deputetë, kryetar bashkish. Kriminalizimi i politikës është një vepër e mirëmenduar e kreut të kësaj partie.

Nëse SHBA-të…

Basha: Nuk do komentoj asnjë çështje që del këtij raporti dhe do të mbetem i hapur për çdo koment tjetër në çdo takim tjetër. Besoj që me të drejt, që çdo shmangie e vëmendjes publike nga raporti nuk i shërben interesit publik. Kurrë nuk keni qenë përballë meje me censurën në mes dhe kurrë nuk do të jeni