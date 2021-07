Ergysi bënte detyrën, Vasili: Vetëm Rama e pëlqen këtë neveri

Petrit Vasili ka reaguar pas incidentit të ndodhur sot me gazetarin e News24 e BalkanËeb Ergys Gjençaj i cili u shtri në tokë nga policia, pasi po filmonte një operacion anti-drogë.





Me një postim në Facebook, Vasili e konsideron aktin e policisë një turp duke u shprehur se për sa kohë Edi Rama do të jetë në krye të vendit do të jetë kjo polici armike ndaj medias dhe qytetarëve.

Postimi i Petrit Vasilit

Ergys Gjençaj perballe policise se turpit!

Ca ordinere policie, palaço gojepisa, qe krimineleve dhe trafikanteve ju marrin te keqen i versulen si kafshe gazetarit te mirenjohur Ergys Gjençaj.Ergysi bente detyren si gazetar, por “gaboi” se po filmonte ordineret e policise.

Ky eshte turp nuk eshte polici.Kjo eshte nje shemti per te cilen qytetaret provojne vec neveri.Kete neveri e pelqen vetem Edi Rama.Sa kohe te jete Edi Rama do te jete kjo polici armike medias dhe e qytetareve dhe mike e krimineleve dhe trafikanteve.