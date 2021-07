Gazetari Gjençaj: Policët më tërhoqën dhe shtynë se po filmoja/ Lala: Njëri kërkoi falje, ja çfarë ndodhi gjatë aksionit

Grupi i xhirimit të News24 kaloi një situatë të paprecedentë ditën e sotme teksa gazetari Ergys Gjençaj u shtri përtokë nga policët teksa po zhvillohej një operacion antidrogë tek ‘’Varri i Bamit’’ në Tiranë.





Gjençaj thotë se u tërhoq dhe shty nga policët vetëm se po filmonte, teksa ata kanë dyshuar për një moment edhe se aim und të ishte bashkëpuntor.Ndërkohë gazetarja Klodiana Lala zbulon detaje nga operacioni antidrogë duke thënë se një prej të kërkuarve is the kreu i rrjetit të shpërndarjes së drogës nëpërmjet picave.

Lala thotë se një prej policëve kërkoi falje për rastin e gazetarit Gjençaj, madje është i gatshëm dhe ta takojë atë.

ERGYS GJENÇAJ: Në momentin kur u afruan policët drejt meje ndërkohëq që unë po xhiroja, më tërhoqën, më shtynë dhe isha jashtë makinës. Xhirimet e para u bënë brenda makinës. Dola jashtë të vazhdoja misionin tonë.

Dhe në atë moment pasi makina që kishin ndaluar iku, policët, unë vijoja të xhiroja, u drejtuan nga mua, kush je, çfarë bën, bashkëpuntor. Ishte dhe moment shumë delikat.

Ishte hera e parë që përballesha, 20 vjet profesion, por situatë të tilël asnjëherë. Më shtrinë përtokë, barkazi, nuk bëra rezistencë. I thashë që jam gazetar. Më mbajtën për disa minuta barkazi, më vendosën në shkallët.

KLODIANA LALA: Duhet sqaruar, Polica ishte në intension të jashtëzakonshëm. Personi ishte kreu i shpërndarjes së drogës nëpërmjet picave. Kishte automjete luksoze. Konstatuam se kishte dhjetëra forca special rrotull. Ajo që më shqetësoi është që Policia ishte në dijeni të faktit që Gjençaj ishte gazetar. U informova. I thashë që ishte gazetar. Ishte gazetar në detyrë. Po ta shohësh është e verifikueshme. Kemi ardhur nga SPAK dhe trajektorja që kemi ndjekru është e qartë. Janë dhjetëra pamje filmike. Ndërkohë që Ergysi po filmonte, unë po merrja informacion. Kam komunikuar me drejtuesit e lartë të Policisë. Është dhe momenti kur po shkëmbehej droga me kuti pice. E futën brenda makinës që të zhduknin provat. E morën kutinë, kam informacion që janë arrestuar 3 persona. Kam parë shumë komente që gazetarët duhet të kenë kufijtë e tyre dhe ti dijnë. Është përgjigje publike për çdo qytetar, ne jemi njerëz që jemi gazetarë. Nëse e mbani mend që një njeri me ngjyrë në SHBA u vra nga një polic, video ishte bërë nga një adoleshente. Unë jam mësuar me situata të tilla, Ergysi që nuk lëvizi, edhe kur e ngriti, po qëndronte pa lëvizur dhe mbante duart lart. Aq sa polici u ndërgjegjësua dhe tha po uli duart. Nuk shkelëm asnjë ligj. Ne po përpiqeshim të tregonim se policët janë të rrezikuar, dhe janë disa të tjerë që bëjnë veprime të tilla karshi gazetarit. Njëri më mori në telefon dhe më kërkoi falje, por bënte pjesë në grupin e shëndoshë të Policisë. Ai tha se ësthë i gatshëm ta takojë. Policia nuk ka shpjegim. Edhe sikur Gjençaj mos ishte gazetar, ishte qytetar i thjeshtë.