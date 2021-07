Meta: Rast i përsëritur i cenimit fizik të reporterëve, meriton ndëshkim ligjor.

Presidenti i Republikës Ilir Meta e cilëson një incident të rëndë atë që ndodhi sot me gazetarin e News24 Ergys Gjençaj, i cili u shtri në tokë dhe u cilësua bashkëpunëtor pasi filmoi një operacion antidrogë.





“Dënoj me forcë dhunën arbitrare të punonjësve të Policisë së Shtetit ndaj gazetarit të “Neës 24”, Ergys Gjençaj, i cili ishte në krye të detyrës dhe që gjithmonë ka dëshmuar profesionalizëm të lartë për informimin publik.

Ky rast i përsëritur i cenimit fizik të reporterëve meriton ndëshkim ligjor dhe është një tjetër incident i rëndë, që dëshmon se përdorimi i pajustifikuar i dhunës, veçanërisht ndaj përfaqësuesve të medias, është kthyer në një mentalitet shqetësues në radhët e Policisë, që duhet trajtuar me zero tolerancë, në përputhje me ligjin.

Duke shprehur solidaritetin dhe mbështetjen e plotë për të gjithë gazetarët kurajozë dhe të pavarur, theksoj se liria e medias është thelbësore për demokracinë dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian”, deklaron Meta.