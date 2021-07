Mitsotakis takon kryeministrin e Qipros: Turqia po përshkallëzon tensionin

Kryeministri Kyriakos Mitsotakis pati një takim sot me Presidentin e Republikës së Qipros Nikos Anastasiadis i cili vjen pas vizitës së paligjshme të Presidentit Turk në pjesën veriore të Republikës së Qipros por edhe e njoftimeve provokuese të bëra për Varosinë.





“Kërkesat turke për njohjen e pseudo-shtetit janë të papranueshme dhe në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar”- nënvizoi kryeministri grek.

“Veprimet e reja të paligjshme turke në Qipro janë plotësisht të dënueshme. Në thelb, ato minojnë përpjekjet e Sekretarit të Përgjithshëm të KB për rinisjen e negociatave për çështjen e Qipros, minojnë perspektivat për një zgjidhje të çështjes së Qipros “, theksoi Kryeministri, duke shtuar:” dënimi ishte global:. Dënimi nga BE si një i tërë si dhe nga Shtetet Anëtare me deklaratat kombëtare ishte gjithashtu i kombinuar. Dhe si reagoi Turqia? Jo vetëm që ai e refuzoi deklaratën e Këshillit të Sigurimit por ai gjithashtu dënoi propagandën e pretenduar të Greqisë dhe Qipros. Ai pretendon se Athina dhe Nikosia tërhoqën zvarrë gjithë botën . Një Shtet Anëtar i BE është Republika e Qipros, e përfaqësuar nga qeveria e saj legjitime. “BE nuk do të pranojë kurrë entitetin separatist si një anëtar nëse Turqia dhe udhëheqja aktuale Qipriote Turke këmbëngulin në planet e tyre përçarëse.”

Sipas tij Turqia po përshkallëzon vazhdimisht tensionin duke krijuar baza të reja në territoret e okupuara, ajo konfirmon aspiratat e saj më të gjera në logjikën e doktrinës së atdheut blu. Z. Mitsotakis gjithashtu tha se ai përgëzoi Presidentin e Qipros për përparimin e vaksinimeve. ”