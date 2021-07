Nisen drejt Kosovës të mbijetuarit e aksidentit, 15 persona akoma në spital

Qytetarët e Kosovës të cilët mbijetuan nga aksidenti tragjik në Kroaci janë nisur për t’u kthyer në atdhe. Media kroat 24sata ka publikuar pamje nga nisja e të mbijetuarve për në Kosovë.





Ndërkohë gjatë ditës, ministri i Punëve të Brendshme në Qeverinë e Kosovës, Xhelal Sveçla, ka thënë se udhëtarët që kanë shpëtuar nga aksidenti me autobus të dielën në Kroaci, do të kthehen në Kosovë me transport të linjës ajrore, të martën, pas orës 22:00.

Trupat e pajetë pritet të kthehen në Kosovë me transport rrugor. Si pasojë e aksidentit kanë vdekur 10 persona, ndërsa 45 kanë kërkuar trajtim mjekësor.

Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka thënë sot se 15 persona po vazhdojnë të marrin trajtim shëndetësor në spital, ndërsa 26 janë liruar dhe do të kthehen në Kosovë. 1 person është në gjendje më të rëndë shëndetësore.