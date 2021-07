Aksidenti tragjik në By Pass-in e Fierit ku humbi jetën 19-vjeçarja, ndalohet i riu që ndodhej në mjet

Policia ka ndaluar 21-vjeçarin Sabri Xherimeja, i cili ndodhej pasagjer në mjetin tip “Benz”, që u aksidentua mbrëmjen e kaluar në By Pass-in e Fierit, duke i marrë jetën 19-vjeçares Xhesika Mjekra.Policia njofton se i riu Xherimeja, me banim në Tiranë, është ndaluar me urdhër të prokurorit, në funksion të veprimeve hetimore për zbardhjen e ngjarjes.





“Në vijim të veprimeve hetimore për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit të ndodhur dhe për të përcaktuar me prova ligjore drejtuesin e automjetit që ka dalë mbrëmë nga rruga ku humbi jetën 19-vjeçarja Xh. M., me urdhër të Prokurorit është bërë ndalimi i shtetasit S. Xh., 21 vjeç, banues në Tiranë, në funksion të veprimeve hetimore për zbardhjen e ngjarjes. Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme”, thuhet në njoftimin e policisë.