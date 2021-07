Horoskopi për ditën e sotme, 28 korrik 2021

Dashi





Veproni sipas instikteve tuaja dhe nuk do të gaboni. Ju mund të duhet të hiqni dorë nga kontrolli dhe të lini mënjanë të menduarit logjik. Do të ishte më mirë të eksploroni opsionet në aspektin profesional. Mund të merrni lajme pozitive në aspektin sentimental.

Demi

Ju keni pjesën e munguar për të cilën njerëzit kanë nevojë në çdo situatë sot. Bëni biseda të lehta në situata shoqërore. Ju keni aftësinë të bëni përshtypje të tek të gjithë, kështu që niseni ditën me këmbën e djathtë. Çohuni nga shtrati më herët se zakonisht dhe bëni një shëtitje të shpejtë nëpër lagje.

Binjaket

Lërini emocionet pas dhe lëreni mendjen të marrë kontrollin. Gjërat mund të turbullohen nëse nuk i qëndroni besnik komunikimit që po zhvillohet. Jini të vetëdijshëm për ndikimin e fjalëve tuaja në rrethin shoqëror. Sa i përket aspektit profesional do t’ju duhet të merrni vendime të rëndësishme.

Gaforrja

Ju duhet të jeni në gjendje të vlerësoni emocionet tuaja nga një perspektivë tjetër sot. Shfrytëzoni këtë mundësi për të ndërmarrë veprime bazuar në ato që zbuloni. Sigurohuni që veprimet tuaja bazohen në praktike dhe nuk po veproni me nxitim në përgjigje të manovrave të dikujt tjetër.

Luani

Thashethemet mund të jenë të shfrenuara, por ky nuk është justifikim për të kontribuar në to. Jini të vetëdijshëm se ajo që thoni ka një ndikim të fortë tek njerëzit përreth jush. Ka të ngjarë të përhapet në shumë më tepër veshë sesa mendoni. Sot duhet të mendoni më shumë për aspektin sentimental.

Virgjeresha

Eshtë e rëndësishme të ndërmarrësh veprime në një ditë si kjo. Besojini vetes dhe instinkteve tuaja. Shpesh ju keni këshillën e përsosur për të gjithë përveç vetes tuaj. Hezitimi do të ketë vetëm pasoja negative. Ju keni të gjitha faktet që ju nevojiten. Tregoni guxim.

Peshorja

Mos u ndjeni i detyruar të qëndroni në një situatë jo të shëndetshme me njerëz që nuk transmetojnë pozitivitet. Mund të jetë koha që të prishësh disa lidhje me gjërat që nuk po funksionojnë më për ty. Ndjehuni mirë kur largoheni nga zakonet e vjetra.

Akrepi

Merrni frymë thellë dhe mbushni mushkëritë tuaja me forcën energjike. imagjinoni veten në një mal që shikon mbi një oqean të gjerë. Zgjero vetëdijen tuaj në mënyrë që asgjë të mos i shpëtojë vëmendjes tuaj. Mbani veten larg rrëmujave dhe jini të hapur për aventura të reja.

Shigjetari

Kjo është një ditë për të ndërmarrë veprime. Veproni me zemrën tuaj dhe ecni përpara me planet tuaja. Personaliteti juaj tërheq shumë vëmendje. Nëse tashmë jeni në një lidhje të përhershme, prisni surpriza sot. Bëni diçka që e doni dhe mos hiqni dorë pa e realizuar.

Bricjapi

Nëse jeni beqar dhe kërkoni dashuri, mund të prisni që ajo të vijë në një mënyrë misterioze sot. Ju mund ta gjeni veten shumë të tërhequr nga dikush ndërsa jeni në një mbledhje virtuale, ose kur vizitoni një mik. Ky do të jetë fillimi i një faze unike në jetën tuaj.

Ujori

Mund të jetë e vështirë për ju të merreni me disa gjëra sot. Fokusi juaj duket se hidhet nga një problem në tjetrin pa gjetur zgjidhje. Ju duhet të bëni më shumë hulumtime, të pyesni dhe të grumbulloni fakte. Mbani të hapura kanalet tuaja të komunikimit me personat në vendin e punës.

Peshqit

Në përgjithësi ju pëlqen të ndërtoni gjërat në një mënyrë të ngadaltë të qëndrueshme dhe të krijoni rrugën për zhvillimin e pasionit të vërtetë. Thjesht do të duhet të jeni spontan në lidhjen tuan romantike. Në raport me vendin e punës, sot do të duhet të tregoni gatishmëri per më shumë sfida.