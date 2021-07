Kosova do të tentojë ekstradimin e shoferit që shkaktoi aksidentin me 10 viktima të autobusit në Kroaci.Po tentohet që gjykimi i shoferit të bëhet në Kosovë pavarësisht se Gjykata në Kroaci i ka caktuar arrest me burg për 1 muaj.Kosova dhe Kroacia nuk kanë marrëveshje ekstradimi për të burgosurit, por Ministri i Brendshëm, Sveçla ka deklaruar se mund të ketë një marrëveshje të veçantë.