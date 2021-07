Shtohen rastet në Kosovë/ Në 24 orët e fundit konfirmohen 58 infektime të reja

Gjatë 24 orëve të fundit është rritur ndjeshëm numri i rasteve të reja me Covid në Kosovë. Raporti i fundit i ministrisë së Shëndetësisë bën me dije se nga 3 669 testime janë konfimruar të infektuar me Covid 58 raste. Fatmirësisht nuk është shënuar asnjë viktimë.





IKSHPK-ja ka njoftuar se më 28 korrik janë shëruar tre pacientë nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë 250.

Ndërkohë që prej 13 marsit 2020, kur janë regjistruar rastet e para të infektimit, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 108,000 pacientë me këtë virus.