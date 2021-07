Turistja serbe tregon gjestin e ëmbël që iu bë gjatë pushimeve në Sarandë

Gjithnjë e më në rritje është numri i turistëve serb që vijnë në Shqipëri. Mariana Rajiç Deliç e mendoi edhe këtë kur po planifikonte një pushim veror me familjen e saj, dhe ajo vendosi të ndajë gjestin me të cilin tregoi se nuk ishte gabim që kishte udhëtuar në Sarandë me të gjithë.





Domethënë, në një nga pyetjet më të shpeshta të turistëve serbë nëse është e sigurt të shkosh në Shqipëri me një makinë me regjistrim serb, ajo u përgjigj me një foto dhe një mesazh miqësor të shkruar në makinën e saj. Pikërisht kur po planifikonte të kthehej në vendin ku ishte akomoduar me familjen e saj, kur arriti te makina, vuri re se një “autor i panjohur” i kishte lënë asaj një mesazh në kofano:

“Faleminderit!” dhe “Mirësevini” të zbukuruara me zemra. Mesazhi i mirëseardhjes i shkruar në veturë tregoi se nuk ka vend për armiqësi midis dy popujve tanë, dhe se megjithëse nuk flasim të njëjtën gjuhë, kjo e treta – dashuria, mund të jetë shumë e dobishme për të ndriçuar ditët dhe të tregojë se të jesh njeri do të thotë shumë, më shumë sesa nëse e quajmë veten shqiptarë apo serbë./ abc