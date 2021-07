Britania e Madhe një hap afër arritjes së imunitetit të tufës, mbi 80% e popullsisë me antitrupa ndaj Covid-19

Britania e Madhe është shumë afër arritjes së “imunitetit të tufës” me 87% të popullsisë së saj me antitrupa ndaj koronavirusit, sipas një studimi nga Universiteti i Londrës (UCL).





Në të njëjtën kohë, incidenca e infeksionit në Angli është në rënie në të gjitha grupmoshat për ditën e shtatë radhazi.

Sidoqoftë, përqindja e qytetarëve që duhet të zhvillojnë antitrupa për të arritur të ashtuquajturin “imunitet të tufës” vlerësohet të jetë në 93% për shkak të mutacionit të Deltës , i cili e bën virusin më ngjitës.

“Nëse nuk ndodh diçka vërtet e papritur, atëherë kjo pandemi ka mbaruar për Mbretërinë e Bashkuar. Unë nuk mendoj se ne do të shohim një rritje të madhe rastesh këtë dimër ose një numër të madh të vdekjeve”, tha për Telegraph profesori David Matthews.

“Unë dyshoj se nuk do të shohim një shpërthim domethënës këtë dimër, as një numër të madh të vdekjeve. Sa më shumë të mbyllim hendekun me 10% të qytetarëve që nuk janë vaksinuar, aq më mirë do të jemi.”