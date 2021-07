Horoskopi për ditën e sotme, 29 korrik 2021

Dashi





Krijoni një plan sa i përket biznesit dhe përmbajuni atij. Kjo nuk është një ditë për të devijuar nga norma, as nuk është një kohë në të cilën do të gjeni shumë mbështetje nga të tjerët. Kujdesuni për biznesin tuaj personal. Koha është e çmuar. Mos e humbni kot.

Demi

Bëni një përpjekje të madhe për të bërë gjithçka që është e nevojshme për të mbajtur komunikimin në rrjedhë dhe gjërat do të zgjidhen në raport me partnerin. Frenoni prirjen tuaj për të gjetur gabime tek ata që doni. Basti juaj më i mirë është të përqendroheni në detyrat që keni në prapavijë.

Binjakët

Sot ka të ngjarë të nxeheni më shpejt se zakonisht. Mundohuni të ruani durimin tuaj. Një inat nuk do të të çojë askund. Përqendroni energjinë tuaj në rregullimin e punëve tuaja materiale. Merruni me financat, investimet dhe sigurinë afatgjatë. Në dashuri mund të keni fat.

Gaforrja

Nëse ndiheni të trishtuar ose të dëshpëruar, është më mirë të fokusoheni tek puna juaj. Njerëzit që keni përreth nuk janë të prirur të jenë shumë dashamirës të situatës tuaj. Në dashuri do t’ju duhet të kërkoni shpjegime nga partneri në lidhje me një keqkuptim.

Luani

Ndjenja juaj e disiplinës ju vjen në ndihmë në punën tuaj me një entuziazëm të pabesueshëm. Arritja e qëllimeve tuaja nuk është larg. Qëndroni të përqendruar në synimet tuaja. Nxitimi do të çojë në gabime të pakujdesshme. Nëse do të bësh një punë, bëje vetë atë.

Virgjëresha

Gjeni rehati në punën tuaj sot. Mundohuni të mos jeni shumë kritikë ndaj të tjerëve. Përqendrohuni në detyrat tuaja. Malet që duken shumë të frikshme për tu ngjitur do të vazhdojnë të bëhen më të frikshme. Këmbëngulja juaj do të frymëzojë të tjerët. Në dashuri do të ndjeni lodhje.

Peshorja

Ju e dini që diçka po afron në horizont, se dikush do të vijë në jetën tuaj në një mënyrë madhështore. Deri më tani mund të mos jeni i sigurt se kush është, por nëse shikoni me kujdes përreth, shenjat janë të gjitha atje. Sidoqoftë, ju mund të jeni para një surprize që nuk e kishit parashikuar.

Akrepi

Çfarëdo që nuk e keni bërë dje, ju duhet ta mbaroni sot. Sa më shumë të jeni në gjendje të arrini, aq më mirë do të ndiheni. Energjia e ndenjur është një shenjë se është koha për të lëvizur. Mos humbni asnjë moment duke pritur që dikush tjetër të gjejë një zgjidhje. Merrni iniciativën.

Shigjetari

Lëreni mënjanë mendjelehtësinë për një ditë. Kjo është një kohë e rëndësishme për t’u përgatitur për të ardhmen. Mos bëni një hap tjetër para se të dini se jeni në terren të fortë. Kjo është një kohë e rëndësishme për të arritur qëllimet tuaja sidomos në dashuri.

Bricjapi

Njerëzit mund të jenë paksa kritikë ndaj jush sot. Do të ishit mirë të dëgjonit se çfarë thonë ata. Jini pranues të reagimeve në mënyrë që të krijoni një ego të shëndetshme. Mbani ndjenjën tuaj të përulësisë si dhe bëni durim me të tjerët. Me paratë sot do të keni një raport interesant.

Ujori

Sot fillon një tendencë jashtëzakonisht e favorshme për ju, në të cilën keni aftësinë për të fituar një shumë të konsiderueshme parash. Kërkoni një ngritje në tre javët e ardhshme. Kërkoni punë që ofron një pagë më të lartë. Ju meritoni më shumë – kështu që luftoni për këtë.

Peshqit

Një element i mashtrimit rrethon punën tuaj sot, prandaj kini shumë kujdes se kujt i besoni dhe çfarë besoni. Kjo nuk është një ditë për t’u përqëndruar në argëtim dhe lojëra. Në fakt, ju mund të ndjeni një peshë të bezdisshme për emocionet tuaja, duke ju bërë të ndiheni më pak energjikë se zakonisht