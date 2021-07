Meta takohet me ambasadorin spanjoll: Vlerësova përpjekjet e palodhura të tij në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe

Presidenti i Republikës Ilir Meta është takuar sotme ambasadorin e Spanjës në vendin tonë, i cili përfundon misionin diplomatik. Përmes një postimi në “Facebook” Meta informon për takimin dhe mesazhet e tij.





Ai shkruan se ka vlerësuar përpjekjet e palodhura të ambasadorit Marcos Alonso Alonso në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe rëndësinë e forcimit më tej të tyre në interesin reciprok.

“ Pata kënaqësinë të takohesha me Ambasadorin e Spanjës, Sh.T.Z. Marcos Alonso Alonso, me rastin e përfundimit të misionit të tij diplomatik në Shqipëri.

I shpreha urimet më të mira për suksese të mëtejshme në karrierë dhe vlerësova përpjekjet e palodhura të tij në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe rëndësinë e forcimit më tej të tyre në interesin reciprok, jo vetëm në aspektin politik, por sidomos në atë të shkëmbimeve ekonomike dhe investimeve spanjolle në vendin tonë.

E falënderova për mbështetjen spanjolle, në veçanti për mbajtjen e Konferencës së Parë Ndër-Qeveritare të Bashkimit Europian me Shqipërinë”, shkruan Meta.