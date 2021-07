Rama rendit sfidat: Rrjeti hekurudhor, energjia dhe dixhinalizimi janë tre planet e mëdha që kemi

Bashkimi i Serbisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, në të ashtuquajtur “Minishengeni-Ballkanik”, ka tre prioritetet kryesore për të ardhmen.





Këto i zbuloi kryeministri Edi Rama në konferencën për mediat në Shkup, ku ndodhet për Forumin Ekonomik Rajonal.Rama nënvizoi se shtrirja e një rrjeti hekurudhor, energjia elektrike dhe dixhitalizimi, janë sfidat e së ardhmes.

“Sa i përket rrugëve, vendet po bëjnë progres, Serbia ka bërë progres të konsiderueshëm, po ashtu edhe Maqedonia e Veriut, e njëjta gjë mund të huhet për Shqipërinë. Kemi një boshllëk të madh në infrastrukturën hekurudhore. Të treja vendet mund të vënë në dispozicion burimet më të mira njerëzore, për të pasur një vizion dhe program të pastër zhvillimi. Secili vend ka sovranitetin e vet.

Ne mund t’i drejtohemi komisionit Evropian në atë që lidhet me hekurudhat. Për energjinë, jemi mjaftueshëm të pasur për të bërë hapat e duhur. Do të punojmë bashkërisht, për të kuptuar se çfarë do të bëjmë në interesat kombëtare të çdo vendi dhe së treti për dexhitalizimin. Këto janë tre planet e mëdha tona. Të vetëm jemi të vegjël dhe e kemi zërin më pak të dëgjueshëm. Së bashku jemi më të konsiderueshëm sa i përket potencialit dhe jemi më të fortë. Është shumë domethënëse”, tha Rama.