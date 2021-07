Shqipëria njofton pjesëmarrjen në Expo 2020 Dubai/ Balla: Emiratet e Bashkuara Arabe, një nga kontribuesit kryesorë në turizmin e Shqipërisë

Kryetari i Gripit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla në një intervistë dhënë për median arabe “Iris Media” (Iris Media Press Services) ndau pikëpamjet dhe qëllimet e Shqipërisë në pjesëmarrjen e saj në panairin botëror “Expo 2020 Dubai”.





“Ne jemi përballur me të njëjtin ndikim ekonomik dhe turistik që ka provuar bota. Siç e kuptuam se askush nuk e di se kur do të zgjasë kjo, ne po synojmë që ekspozita botërore të jetë një platformë për ta kthyer Shqipërinë në pozicionin e saj. Shtë një qëllim sfidues, por përmes partneriteteve me marrëdhëniet ndërkombëtare dhe forcimit të bashkëpunimit me Emiratet e Bashkuara Arabe, qëllimi ynë është të shkojmë në të njëjtin nivel që ishim në vitin 2019 para pandemisë”, tha Balla gjatë intervistës.

Sipas Ballës një nga qëllimet kryesore të Shqipërisë është rritja e sektorit të turizmit pasi Shqipëria ka rihapur kufijtë e saj dhe ka filluar të mirëpresë turistët ndërkombëtarë.

“Përmes një programi efektiv vaksinimi të zbatuar në vendin ku çdo qytetar dhe banor i Shqipërisë janë të detyruar të dozohen me zgjedhjen e tyre të vaksinave nga Pfizer, Astrazeneca, Sputnik dhe Sinovac, vendi ka marrë kontrollin e përhapjes së pandemisë dhe tani është përfshirë në listën e gjelbër të vendeve që duhet vizituar në mënyrë të sigurt. Ne kemi bërë gjëra që po shkojnë në drejtimin e duhur. Ne jemi akoma të kujdesshëm, por tashmë po shijojmë frytet e përgjigjes sonë efektive. Nuk ka asnjë detyrim për të mbajtur maska, ne kemi marrë shumicën e kufizimeve, nuk ka nevojë për procedura karantine, dhe testet e PCR nuk kërkohen më në kufijtë tanë. Me këtë, ne tani jemi në gjendje të hapim vendin tonë dhe të mirëpresim turistët, “tha ai”, deklaroi Balla.

Më tej gjatë intervistës, numri dy i PS, Balla theksoi se ndërsa vendi ngadalë u ringjall nga ndalimi i turizmit global, fluturimet nga dhe për në vend kanë filluar.

“Emiratet e Bashkuara Arabe janë një nga kontribuesit kryesorë në turizmin e Shqipërisë. Ne kemi mirëpritur qytetarët dhe banorët e Emirateve të Bashkuara Arabe në atdheun tonë dhe tani jemi të kënaqur të themi se janë 2 fluturime ditore tashmë në dispozicion nga Sharjah dhe Dubai për në Shqipëri. Ne jemi gjithashtu në bisedime me zyrtarët e Wizz Air Abu Dhabi për të përuruar fluturimet direkte nga Abu Dhabi në Tiranë për të promovuar udhëtimet nga kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe në Shqipërinë”. u shpreh Balla.

Duke ftuar turistët të vizitojnë mrekullitë e Shqipërisë dhe të shijojnë udhëtimet me lehtësi dhe rehati, Balla nënvizoi se Shqipëria është një vend evropian me peizazhe të bukura për t’u vizituar.

“Mikpritja, tradita, kuzhina tradicionale e mirë për tu provuar dhe natyra e mrekullueshme ku mund të kalosh momente qetësie dhe kënaqësie janë disa nga arsyet e panumërta për të vizituar Shqipërinë, por gjëja më e rëndësishme që mund të ofrojmë është se përveç Greqisë dhe Italisë, si destinacione ashtu edhe udhëtime miqësore, ne jemi të sigurt nga COVID-i dhe të lehtë për tu hyrë. Banorët e Emirateve të Bashkuara Arabe janë akomoduar veçanërisht pasi mund të marrin vizën e tyre pas mbërritjes në aeroport”, përfundoi Balla.