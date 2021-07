George dhe Amal Clooney do të bëhen sërish prindër, çifti i famshëm pret sërish binjakë

George dhe Amal Clooney në pritje të një tjetër fëmije?! Katër vjet pas lindjes së binjakëve thuhet se avokatja për të drejtat e njeriut është sërish shtatzënë.Sipas Daily Mail Amal ka kaluar tre mujorin e parë të shtazënisë dhe do të bëhen sërish me binjakë.





Burimet janë shprehur se çifti kanë organizuar një dasmë pranë vilës së tyre në Itali më 4 korrik për të ndarë lajmin e madh. “George ishte entuziast dhe mezi priste t’u tregonte të gjithëve.“, tha një burim.

Një tjetër burim për revistën “OK!” është shprehur: “Gumëzhia është se ata do të bëhen përsëri me binjakë. Amal thuhet se ka kaluar tremujorin e saj të parë dhe tashmë ka filluar të shfaqet, kështu që shumë shpejt do ta dinë të gjithë.” Aktori hollivudian 60 vjeç dhe aktorja 43 vjeçe u martuan në vitin 2014 në një ceremoni madhështore në Venecia.