Kjo recetë e gatimit të shalqirit është virale në TikTok

Tarbooz ki sabji ose lëvore shalqiri e gatuar është emri i recetës indiane, e cila për momentin është virale në TikTok dhe ka më shumë se 5 milionë pëlqime.





Përdoruesja @rootedinspice ndau me të tjerët recetën, për të cilën duhen thjesht lëvore shaqiri, ujë dhe erëza.

Përbërësit:

– 4 gota me lëvore shalqiri të prerë në formë kubash të vegjël

– ½ lugë çaji me vaj ulliri

– ½ lugë çaji me fara qimnon

– ½ lugë çaji me koriandër pluhur

– pak shafran Indie

– ½ lugë çaji me pluhur djegës (sipas dëshirës)

– 1 spec i kuq i tharë

– 1 lugë çaji me pluhur të thatë mangoje ose lëng limoni të freskët

– kripë

Hapat për përgatitje