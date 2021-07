Janë rritur sërish rastet e reja me Covid-19 në Greqi. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 2,845 raste të reja ndërsa 12 persona kanë humbur jetën.





Bazuar në rastet e konfirmuara të 7 ditëve të fundit, 134 konsiderohen të kenë lidhje me udhëtimet nga jashtë dhe 1,812 janë të lidhura me një rast tashmë të njohur.Karhasuar me një ditë më parë ku u regjistruan 2,696 raste të reja dhe 9 humbje jete kemi një rritje të lehtë.