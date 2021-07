Do ta shohim në Netflix, pas dy vitesh pritje dokumentari për Michael Schumacher është gati

Pas dy vitesh pritjeje, dokumentari zyrtar për të madhin Michael Schumacher është më në fund gati.Për një kohë të gjatë ka patur paqartësi se kur do të shfaqet premiera, por tani të gjitha pyetjeve u janë dhënë përgjigje: do ta shohim më 15 shtator dhe do ta shohim në Netflix.





“Sfida më e madhe ishte gjetja e ekuilibrit midis raportimit të pavarur dhe respektit për familjen,” tha producentja e dokumentarit Vanessa Noecker, e cila foli për ndihmën e palëkundur të gruas së Michael, Corinna.

Si ajo ashtu edhe fëmijët e tyre, Mick dhe Gina, flasin për udhëzuesin e shkëlqyeshëm, duke e prezantuar burrin jashtë pista. Shtë njoftuar se dokumentari do të nxjerrë në pah të mirat dhe të këqijat e personalitetit shumëdimensional të legjendës së lojërave, do të përfshijë imazhe që nuk kanë parë kurrë dritën e ditës, si dhe deklarata nga personalitete të mëdha të sportit.