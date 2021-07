Çfarë ka ndodhur me Kim Jong? Pas mungesës së gjatë shfaqet në publik me 18 kg më pak

Lideri i Koresë së Veriut është shfaqur në media pas disa kohësh mungesë. Menjëherë ka rënën në sy se Kim Jong shfaqet me disa kile më pak. Nga ato që mediat ndërkombëtare shkruajnë, lideri ka humbur plot 18 kg në peshë. 37-vjeçari ka shtuar shumë kilogramë prej kohës kur erdhi në pushtet një dekadë më parë, deri sa mezi arrinte të merrte frymë me peshën rreth 130 kilogramë, shkruan britanikja The Sun.





Me gjatësinë e tij modeste prej 1.70 cm Kim konsiderohej shumë obez, çka i ka shkaktuar dëme të shëndetit. E përditshmja britanike shkruan se stili i jetesës së Kim përfshin shpesh “bastisje të frigoriferit”, duke shtuar se ka shumë uri dhe preferon djathtë zvicerjan, kaviar, arragosta dhe verë të shtrenjtë.

Tashmë besohet se me dieten e re Kim mund të jetë marrë dhe mjekime për humbje në peshë, ose ka kryer ‘kirurgji bariatrike’ e njohur ndryshe si “mënga gastrike” ose “bypass gastrik”, shkruan rrjeti 38 North.