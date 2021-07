Vendi vijon të mbetet në ndikim të motit të nxehtë.





Gjatë dy ditëve të fundit të muajit sërisht do të ketë mot të kthjellët. Era do të ketë drejtim kryesor veriperëndimin e lehtë dhe në bregdet do të sjellë valëzim të ulët.Temperaturat ashtu sikundër shihen do të pësojnë rënie të lehta, por kjo rënie do të reflektohet më së shumti në termometër sesa do të jetë e ndjeshme në përditshmërinë tonë.

Urojmë ditë të mbarë për të gjithë!