Pogradec/ Denoncon për dhunë bashkëjetuesin, por godet policin pse e shoqëron në rajon

Një rast kontradiktor ka ndodhur me një grua në Pogradec e cila ka kallëzuar bashkëjetuesin për dhunë psikologjike dhe më pas ka kundërshtuar policët.





Fillimisht, ajo pretendonte se ndaj saj ishte ushtruar dhunë dhe policët shoqëruar bashkëjetuesin D.Sh.

Në komisariat, E.S, nuk ka pranuar që të ndalohej bashkëjetuesi i saj, madje duke goditur edhe me gurë policët.

NJOFTIMI NGA POLICIA

Pogradec

Nga specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Pogradec, filloi procedimi penal për veprën “Dhuna në familje” për shtetasin D. Sh., 28 vjeç, banues në Pogradec, pas kallëzimit të bërë nga bashkëjetuesja e tij shtetasja E. S., e cila pretendonte se D. Sh., në banesë, kishte ushtruar dhunë psikolgjike ndaj saj.

Në momentin që punonjësit e policisë, kanë kapur dhe shoqëruar bashkëjetuesin e saj, shtetasja E. S., ka qenë duke dalë nga ambientet e Komisariatit dhe u konfliktua me punonjësit e policisë, duke i kundërshtuar ata, me qëllim që shtetasi D. Sh., të mos ndalohej prej tyre pasi E. S., do ta tërhiqte kallëzimin e saj.

Sqarojmë opinionin publik në lidhje me një video të publikuar në disa rrjete sociale, se ndaj shtetases E. S., nuk është ushtruar dhunë fizike, por pamjet filmike të videos, përkojnë me momentin kur kjo shtetase kundërshtoi me forcë punonjësit e policisë, për të liruar bashkëjetuesin e saj, duke qëlluar edhe me sende të forta (gurë) ndaj tyre.