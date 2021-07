“Do të krijohen mutacione ngjitëse”, eksperti i shëndetësisë: Virusi do të shumëfishohet tek fëmijët dhe tek ata që nuk janë të vaksinuar

Profesori grek Theodoros Vasilakopoulos në një intervistë për mediat greke folipër rrjedhën e pandemisë në vend dhe procesin e vaksinimit .





Sipas tij virusi do të shumëfishohet tek fëmijët ose tek të rriturit e pavaksinuar, do të grumbullojë mutacione, disa prej të cilave do të zgjidhen dhe do të krijohen lloje më ngjitëse .

” Ju e shihni tani që Delta u ndërtua , atëherë një tjetër do të ndërtohet. Pra, ne jemi në një luftë mes nesh me vaksinat dhe imunitetin natyror dhe virusin.Kush do të arrijë më shpejt dhe ne duhet të arrijmë sepse kemi mjetet”, theksoi z. Vasilakopulos.

Duke folur për mundësinë e nevojës për një dozë të tretë të vaksinës kundër koronavirusit, profesoresha e epidemiologjisë Dora Psaltopoulou theksoi se të dhënat e publikuara në revista me reputacion tregojnë se ata mbi 70 dhe 80 vjeç humbasin antitrupat neutralizues ndërsa duket se nevojitet një dozë e përsëritur e pacientëve. Siç është imunosupresioni , me obezitet, keqdashje dhe më shumë.