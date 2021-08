Ndahet një tjetër çift i “zyrtarizuar” i Përputhen

Megjithëse u deklaruan për njëri-tjetrin dhe folën për dashurinë e madhe në intervistat ku dolën çift, duket se një tjetër dyshe e Për’puthen është ndarë.





E kemi fjalën për Çimin dhe Stelën, ndërsa lajmin e ndarjes e ka dhënë kjo e fundit.Në InstaStory, Stela tregon se e ka marrë vesh nga Instagrami ndarjen nga Çimi, për shkak të veprimeve të tij.

“Mbas muajsh me radhë të insistimit të Çimit, u deklarova sepse mendova se ishte i sinqertë në ndjenjat e tij. Papritur pa asnjë shkak dhe pas asnjë komunikim, ne nuk jemi më bashkë dhe këtë e mësova nga heqja e fotove në Instagram-in e tij. Ky ishte Çimi”- shkruan ajo.

Më herët, Çimi u përfol për lidhje me një tjetër konkurrente të emisionit.

Burime bënin me dije se Çimi dhe Lindita bashkëjetonin prej kohësh, ndërkohë që bënin tjetër lojë në ekran.

Më herët, Lindita u fut në emision me pretendimin se kishte ardhur nga Italia posaçërisht për të njohur Ndriçimin, pasi ai ishte i vetmi që e kishte tërhequr nga ekrani.Thuhej se për ta bërë akoma më të besueshme këtë lojë, ata janë kapur herë pas here me njëri-tjetrin, duke bërë debate të vogla që në fakt nuk i kanë prishur aspak raportet e tyre.