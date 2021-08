E veshur si perëndeshë greke, vajza e ish-presidentit të SHBA-së Donald Trump po kalon pushimet krah të fejuarit në Mykonos

Vajza e ish-Presidentit të SHBA, Donald Trump, Tiffany, ka zgjedhur Greqinë për të kaluar disa ditë pushimesh këtë verë.





Tiffany u fotografua teksa shëtiste me të fejuarin e saj miliarder Michael Boulos në ishullin grek të Mikonos.

27-vjeçarja është fotografuar brenda një varke, teksa po eksploronte detin e kaltër të Egjeut.Tiffany duket se është frymëzuar nga historia e ishullit, teksa u shfaq e veshur me një fustan blu, të shtrënguar në bel me një rrip dhe me një të hapur të guximshme deri në kofshë që e përngjante shumë me perëndeshën e Mikonos. Për më shumë ju ftojmë të ndiqni pamjet.