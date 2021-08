Mbesat ngelën në kampin e ferrit në Siri, gjyshërit nga Pogradeci apel shtetit mes lotësh: E ëma u zhduk, na ktheni fëmijët

Në mesin e emrave të personave të riatdhesuar nga operacioni humanitar Dylber Shuli nga fshati Zagorçan shpresonte të gjente edhe emrin e familjarëve të tij. Por pas këtij operacioni dhe zbulimit të identitetit të 5 grave dhe 14 fëmijëve shqiptarë nga kampi Al Hawl në Siri qartë shihet zhgënjimi në sytë e Shulit, i cili refuzon të përgjigjet kur pyetet për fëmijët e riatdhesuar në një kohë kur mbesat dhe nipërit e kësaj familje ndodhen prej tetë vitesh në këtë kamp.





Gjyshërit e përmalluar, apelojnë për ndihmë, ndërsa me lajmin e qeverisë shqiptare, Dylber Shuli, kërkon rikthimin e fëmijëve nga kampi sirian. Me lot në sy ai tregon se nga komunikimi i fundit me mbesën e tij te madhe Elona Shulin, kjo e fundit ka kërkuar të rikthehet pranë tyre.

8 vite më parë Krenari, djali i familjes Shuli së bashku me bashkëshorten dhe 3 vajzat u larguan drejt kampit Sirian. Prej 5 vitesh Krenar Shuli është vrarë ndërsa bashkëshortja e tij Adelina është zhdukur duke lënë jetim në kampin e ferrit 5 fëmijët e tyre.