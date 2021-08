Gazeta franceze: Vuçiç ka lidhje me grupet kriminale në Serbi

Gazeta franceze “Le Monde” ka shkruar një artikull, ku shprehet se grupet kriminale në Ballkan, sidomos në Serbi dhe në Mal të Zi, kanë diçka të përbashkët dhe kjo është se ata kanë lidhje me shtetin.





“Nëse kriminelët shqiptarë në rajon kanë ndikim falë lidhjeve me mafien italiane, kriminelët në Serbi-Malin e Zi kanë diçka origjinale, dhe kjo është lidhja e tyre e ngushtë me shtetin”, shkroi gazeta franceze, Le Monde në një tekst të gjerë. Gazeta ka bërë edhe një përmbledhje, duke thënë se lidhja ka nisur që në kohën e ish-Jugosllavisë, por edhe kohën që drejtonte Slobodan Millosheviç.

Ekspertët madje arrijnë të thonë se ndoshta Serbinë dhe Malin e Zi mund ta quajnë edhe shtet të të zaptuar nga krimi. Le Monde “godet” fort edhe ish-presidentin malaezez, Milo Gjukanoviç, duke thënë se ai ka lidhje me banda dhe se është “bosi”. Ekspertët kanë analizuar edhe familjarët e personave me pushtet në Serbi dhe në Mal të Zi, duke u shprehur se ata kanë po ashtu lidhje me bandat.

Le Monde shkruan se Milo Gjukanoviç u pasurua nga kontrabanda, por edhe më shumë nga privatizimi, ndërsa vëllai i tij Aco është miliarder. Le Monde gjithashtu shkruan për Serbinë se Vuçiç e njeh mirë botën që zhvillohet mes politikës, futbollit dhe nëntokës..syri