Nga flladi i lehtë, te rëra dhe deti: Pse plazhi është kaq i mirë për shëndetin!

Plazhi mund të jetë shumë i dobishëm për ne, emocionalisht dhe fizikisht. Për shumë njerëz, pa e kuptuar, të bërit plazh mund të jetë kura më e mirë kur janë të zemëruar, të shqetësuar ose të stresuar. Ja se çfarë bën plazhi për shëndetin tonë:





– Deti

Uji i detit është i pasur me shumë minerale të cilat mund të ndihmojnë në shërimin e kushteve të lëkurës si ekzema, apo me probleme si sinusi, temperatura etj. Ai gjithashtu mund të rrisë lirimin e hormoneve që na bëjnë të ndihemi mirë: dopaminën dhe serotoninën. Nga ana tjetër, noti është një ushtrim që ka përfitime të mëdha për shëndetin mendor për shkak të efekteve çliruese që ka ndërsa jemi në kontakt me natyrën.

– Flladi

Flladi i lehtë i plazhit ju bën të ndiheni më të relaksuar pas një dite të gjatë. Në mbrëmje ju ndihmon të flini mirë dhe mund të ketë një efekt qetësues, anti-depresiv tek shumë njerëz.

– Rëra

Rëra është një eksfoliant natyral dhe mund të largojë lëkurën e vdekur nga këmbët tona. Akti i vendosjes së këmbëve në rërë të ngrohtë gjithashtu i bën njerëzit të pushojnë dhe të ndihen të relaksuar. Ndërkohë, ecja në rërë ju ndihmon të qëndroni në formë, pasi kërkon më shumë përpjekje për të ecur mbi të. Kështu, ju përfundoni duke djegur më shumë kalori nëse ecni ose vraponi në rërë.

– Tingujt

Tingulli i valëve të detit sjell ndjesinë e paqes dhe ekuilibrit. Përmirëson forcën dhe shërimin e trurit, pasi na ndihmon të arrijmë një gjendje medituese. Truri ynë tenton të reagojë pozitivisht ndaj ujit në përgjithësi, përfshirë tingullin e tij. Ai ka aftësinë për të rritur vetë-njohjen dhe depërtimin tonë, si dhe për të “shëruar atë që ne mendojmë se është thyer”.

– Ngjyrat

Një studim zbuloi se njerëzit që jetojnë me pamje nga deti janë më pak të stresuar. Sipas këtij studimi, ekziston një lidhje midis shëndetit dhe ngjyrës blu të ujit dhe qiellit. Në përgjithësi, ngjyra blu i bën njerëzit të ndihen më të qetë dhe të relaksuar.