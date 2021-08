Sinoptikania: I nxehti afrikan do të zgjasë më gjatë, ja kur do të ketë ulje të lehtë të termometrit

Temperaturat ekstreme të motit do të vijojnë të jenë prezentë në vend. Kështu konfirmoi sinoptikania Lajda Porja, e cila nëpërmjet një lidhje direkte për “News 24”, tregoi se temperaturat pritet të shkojnë deri në 42 gradë.





Moti pritet të freskohet sipas saj në fundjavë, ku temperaturat do të shënojë 35 gradë. Ajo shtoi se reshjet e shiut do të jenë prezente në vend, por në zona të izoluara dhe kryesisht ato malore. Sipas sinoptikanes nuk përjashtohet mundësia që gjatë këtij muaji të ketë një valë tjetër të nxehti Afrikan në vend.

“Valë e nxehtë në fakt me epiqendër në brigjet e Egjeut.

Kjo është vala më e nxehtë tani për verën. Kjo valë e nxehtit po zgjat pak më shumë. Termometri ka shënuar 42 gradë, madje ka pasur rritje të vlerave sot. Pjesa më e madhe e zonave perëndimore shënojnë 40, e në qarkun e Fierit dhe Beratit temperaturat shënojnë 42 gradë. Temperatura të larta janë dhe në Kukës dhe Has. Parashikohet që deri në mesat e javës, do të ketë më pas një rënie të lehtë. Pra nga 42 pritet të shkojnë në 40 gradë.

Që nga ora 10 e paradites, deri në orën 14:00 do të jetë piku. Fatmirësisht në disa zona do të ketë rrebeshe shiu në zona të izoluara. Freskimi i motit do të ndihet në fundjavë kur temperaturat do të zbresin deri në 35 gradë. Nuk përjashtohet mundësia e një tjetër vale në gusht që do përfshijë Shqipërinë. Të nxehtit afrikan këtë verë si epiqendër kanë pasur brigjet e Egjeut”, tha Porja.