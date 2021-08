Dafina dhe Ledri bëhen bashkë në të njëjtën skenë, Dj Geek ka një koment

Ledri Vula dhe Dafina Zeqiri kanë ruajtur raportet e mira e miqësore me njëri-tjetrin, pavarësisht se vite më parë kanë qenë në një marrëdhënie që zgjati pak kohë. Madje ata të dy ndajnë edhe të njëjtat skena bashkë e kjo nuk përbën asnjë lloj problemi për ta.





Dy artistët janë ftuar që të performojnë në një lokal nate në Prishtinë dhe këtë lajm e ka dhënë vetë Dafina. Ajo ka publikuar një foto të posterit, në të cilin shihet përkrah Ledrit. Ndërkohë ndjekësve ju ka rënë në sy dhe një koment i partnerit të Dafinës, Dj Geek.

Ai ka komentuar me disa emoji duke paralajmëruar se atmosfera do të jetë shpërthyese falë performancës së dy artistëve. Për sa kohë Ledri dhe Dafina janë dy nga artistët më të mirë në vend, me siguri gjithçka do të shkojë fiks ashtu siç e ka paralajmëruar edhe Dj Geek.

Kujtojmë se shumë kohë pas ndarjes së tyre, Ledri dhe Dafina publikuan një projekt të përbashkët muzikor. Ata i surprizuan të gjithë fansat teksa bashkuan forcat me Lumi B për këngën “Aman’, që rezultoi një hit verën e vitit të shkuar.

Dafina Zeqiri gëzon raporte shumë të mira edhe me partneren e Ledrit, Sara Hoxha. Dy vajzat i kemi parë shumë shpesh në shoqërinë e njëra-tjetrës, duke dhënë një shembull të vërtetë qytetarie për të gjithë të tjerët.