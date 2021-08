Vrau gruan me thikë/ Familjarët e saj sulmojnë shqiptarin, policia arrin ta shpëtojë

“Ajo ishte duke fjetur dhe unë vrapova mbi të, e godita me majën e një thike…”. Janë këto fjalët tronditëse të 39-vjeçari shqiptar që vrau gruan e tij 31 vjeçe, nënë e një fëmijë 8 vjeç në Dafni, Greqi.





Vrasësi shqiptar pritet të jetë sot para hetuesve me qëllim që të kërkojë falje për vrasjen e gruas së tij. Prokurori ka ndjekur penalisht 39-vjeçarin me origjinë shqiptare për vrasje dhe për mbajtje pa leje e përdorim armësh. Në të njëjtën kohë, detaje rrëqethëse rreth krimit të tmerrshëm dalin në dritë nga dëshmia e vrasësit të gruas në polici. Kështu, duket se gruaja fatkeqe rezistoi dhe luftoi për të parandaluar fatalitetin, por pa ia dalë. Autori i tha policisë, se e vrau gruan e tij brenda shtëpisë së tyre, dhe në fakt ndërsa ajo ishte duke fjetur. Duket se gruaja u përpoq të rezistonte dhe luftoi për jetën e saj, por vrasësi ishte shumë më i fortë se ajo dhe në fund ajo nuk pati sukses.

“Ajo ishte duke fjetur në shpi dhe unë nxitova mbi të. Unë e godita me majën e një thike një herë në qafë. Mbaj mend që ajo u zgjua dhe filloi të bërtiste. Ia mbylla gojën. Ajo arriti të më kafshojë. Pastaj nxora thikën dhe e godita përsëri në të njëjtën mënyrë. I mbylla gojën me të dyja duart sepse ajo bërtiste. Kur ajo ndaloi së rezistuari dhe të bërtiste, unë u ngrita nga lart”, ka rrëfyer ai. Gjëja më tronditëse që del nga ajo që ai tha në polici është se gruaja ishte mbyllur shpesh në dhomat e shtëpisë me çelës sepse kishte frikë prej tij. Ai, në fakt, me nxitjen, siç pretendon, të një personi të tretë, mori të gjitha çelësat nga dyert e brendshme të shtëpisë, vetëm në mënyrë që gruaja të mos ikte prej tij”.

Ndërkohë me gjithë përleshjet shumë të shpeshta mes çiftit dhe tensionit në dy vitet e fundit, përshkruan fqinja e 31-vjeçares, ankesat në polici për dhunë u injoruan nga policia.

Sylvia Mourouti foli dje në OPEN dhe përshkroi incidentet mes çiftit, ndërsa iu referua edhe ditës që thirri policinë për të raportuar dhunën në familje. Sipas asaj që ajo tha përmes rrjeteve sociale, policia , megjithëse mbërriti në vendngjarje pas ankesës së saj, injoroi incidentin dhe u largua pa u përpjekur të ngjitej në shtëpi.

“Praktikisht pati shumë luftime. Në përgjithësi ka pasur tension në shtëpi për dy vitet e fundit. Dëgjova shumë zhurmë dhe për shkak se e dëgjova duke kërkuar ndihmë thirra policinë. Më thanë nga qendra e thirrjeve se makina patrulluese do të mbërrinte për 25 minuta. Sidoqoftë, për shkak se intensiteti i luftës ishte i madh, i kërkova aparatit të përgjigjes të dëgjonte nga telefoni im se çfarë po ndodhte në shtëpinë ngjitur. “Më thanë drejtpërdrejt të jepja detajet dhe se ata do të vijnë menjëherë”, tha Sylvia Mourouti.

Brenda pak minutave, policia mbërriti në vendngjarje, por u largua pa ndërhyrë.

Ndërkohë ndërsa shkonte para hetuesve, vrasësi ishte veshur me antiplumb. Të afërmit e vajzës i janë turrur duke i bërtitur dhe sharë, në përpjekje për ta goditur, por policia e ka mbrojtur 39-vjeçarin.