Nga pozita e ‘hekurt’ te rënia prej ngacmimeve seksuale, New York Times: Nën zjarr dhe vetëm, guvernatori Andrew Cuomo po lufton për jetën e tij politike

Një goditje e madhe i është dhënë së fundmi guvernatorit të Nju Jorkut, Andreë Cuomo i cili sipas një raporti nga Prokuroria e Përgjithshme rezulton se ngacmuar seksualisht 11 gra.





Lajmi ‘pushtoi’ gjithë mediat amerikane dhe botërore ditën e djeshme teksa Cuomo nga një figurë politike gjeniale dhe e pamposhtur në SHBA tashmë po shkon drejt greminës.

Siç shkruan dhe Neë York Times, pas publikimit të raportit, Andreë Cuomo i ka të gjithë kundër teksa vetë po shpalos një kundërshtim të raportit duke luftuar ende për jetën e tij politike.

Me të gjitha gjasat ai tashmë e ka humbur besimin e shumicës në Kuvend dhe nuk do të mund të vijojë për një mandat të katërt si guvernator.

Gjithsesi, Cuomo ka humbur besimin e Presidentit Biden dhe Nancy Pelosit, teksa u justifikua se puth në dorë e përqafon shumë gra apo burra në jetën e tij miqësisht, por raporti nga Prokuroria e Përgjithshme fliste për vepra më të rënda.

SHKRIMI NGA NEW YORK TIMES

Nën zjarr dhe vetëm, Cuomo lufton për jetën e tij politike

Guvernatori kundërshtoi edhe një herë thirrjet për të dhënë dorëheqjen, përfshirë Presidentin Biden. Por e ardhmja e tij mbetet në dyshim.

Për vite ai ishte operatori politik i zgjuar, duke u ngritur në radhët e partisë së tij në forcën e instinkteve të mprehta, llogaritjeve të kujdesshme dhe një mbiemri të famshëm. Pastaj ai ishte shefi ekzekutiv dominues me një markë kombëtare të lulëzuar dhe një kontroll të hekurt në pushtet në Nju Jork.

Tani, ai është vetëm.

Guvernatori Andreë M. Cuomo, paraqitjet publike të të cilit menaxhuan me përpikëri gjatë pandemisë e shndërruan atë në një nga figurat më të famshme kombëtare të partisë së tij, po përballet me një kërcënim ekzistencial për karrierën e tij politike pas një raporti të publikuar të martën që tha se ai kishte ngacmuar seksualisht 11 gra dhe shkelur ligjin federal dhe shtetëror.

Në harkun e vetëm pak orëve, një guvernator tashmë i zvogëluar humbi mbështetjen e një kaskade aleatësh dhe drejtuesish partiakë shtetërorë dhe kombëtarë që kishin mbajtur refuzimin e gjykimit, duke hedhur aftësinë e tij për të qëndruar në detyrë-aq më pak për të fituar një mandat të katërt. Me dyshim.

Ende nuk është e qartë se si do të reagojë publiku ndaj hetimit të lëshuar nga zyra e prokurorit të përgjithshëm të shtetit të Nju Jorkut. Nëse Cuomo nuk jep dorëheqjen, pasojat më të menjëhershme të atij raporti do të përcaktohen në pjesën më të madhe nga Asambleja e Shtetit, e cila ka hapur një hetim për fajësimin dhe ku, Kryetari Carl E. Heastie tha: “abundshtë shumë e qartë për mua se guvernatori ka humbur besimin e shumicës demokratike në Kuvend dhe se nuk mund të qëndrojë më në detyrë. ”

Ligjvënësit të cilët më parë kishin frikë të kritikonin publikisht zotin Cuomo, të vetëdijshëm për aftësinë e tij për hakmarrje, tani po bëjnë thirrje për dorëheqjen e tij. Zyrtarët e zgjedhur që përfaqësojnë zonat kryesore Cuomo – përfshirë votuesit zezakë dhe votuesit e bardhë periferikë – e kanë kërkuar gjithnjë e më shumë që të tërhiqet. Eric Adams, kandidati demokrat për kryetar bashkie, të cilin zoti Cuomo ishte i etur për ta përqafuar në fillim të kësaj vere, inkurajoi Asamblenë që “të ecë përpara me procedurat e fajësimit nëse guvernatori nuk do të japë dorëheqjen”, dhe drejtuesit kryesorë të punës po ndahen gjithnjë e më shumë me guvernatorin.

Më e rëndësishmja, Presidenti Biden – një mik i vjetër i zotit Cuomo – dhe kryetarja e Dhomës Nancy Pelosi, e cila ka qenë prej kohësh e afërt me familjen Cuomo, për herë të parë të martën e nxiti atë të tërhiqej.

Megjithatë, Zoti Cuomo dukej i vendosur për të ndërtuar një kundër -narrativë që eliminoi zbulimet kryesore në hetimin e prokurorit të përgjithshëm dhe hodhi poshtë ose hodhi poshtë plotësisht akuzat e tjera. Në një paraqitje të jashtëzakonshme para kamerës të martën, z. Cuomo u përpoq të lidhej me ata votues-veçanërisht votuesit e moshuar-të cilët mund të ishin simpatikë ndaj sugjerimit të tij se shumë nga akuzat për sjellje të pahijshme mund të gjurmohen në dallimet ose keqkuptimet “brezore ose kulturore” .

‘’Unë i puth njerëzit në dorë,” tha z. Cuomo të martën. “Unë i përqafoj njerëzit. Unë përqafoj njerëz, burra dhe gra. Me raste them ‘Ciao, bella.’ Me raste, unë rrëshqas dhe them ‘zemër’ ose ‘e dashur’ ose ‘mjaltë’. ”

Pretendimet për ngacmim seksual dhe sjellje të pahijshme të bëra nga 11 gra shkuan përtej shqetësimeve rreth gjuhës së zotit Cuomo ose përqafimit të rastit. Raporti nga prokurorja e përgjithshme, Letitia James, përfshiu akuza të shumta për prekje të padëshiruara dhe të seksualizuara, një portret të një vendi pune abuziv dhe të paktën një rast në të cilin Zoti Cuomo dhe ndihmësit e tij u hakmorën kundër një gruaje që i bëri akuzat e saj publike.

Zoti Cuomo është gjithashtu nën hetim nga prokurorët e Albany, të cilët thanë se ata do të kërkojnë materialet hetimore që zyra e prokurorit të përgjithshëm kishte mbledhur dhe u bëri thirrje viktimave të tjera që të paraqiten.

Zoti Cuomo tha se ai “kurrë nuk preku askënd në mënyrë të papërshtatshme ose nuk bëri përparime të papërshtatshme”.

Në një adresë video që përfshinte imazhe të përqafimit ose përkëdheljes së tij në një listë njerëzish, përfshirë ish -Presidentin Bill Clinton dhe ish -Përfaqësuesin Charles B. Rangel, z. Cuomo kërkoi t’u kujtonte votuesve atë që ata kishin dashur për të dhe anashkaloi disa të reja akuzat për keqbërje.

Ai tha se mësoi gjeste që synonin të “përcillnin ngrohtësinë” nga “nëna dhe babai im”, duke ndaluar para se të thërriste babanë e tij, guvernatorin Mario M. Cuomo. Ai u ndal në rekordin e tij në luftimin e Covid, duke kërkuar të ngjallte ditët e para të njoftimeve të tij pasi virusi përfshiu shtetin dhe ai u konsiderua gjerësisht si një forcë e qëndrueshme (një reputacion që më vonë u vu nën kontroll).

Dhe ekipi i tij lëshoi ​​raportin e tij të gjatë që tregonte imazhe të politikanëve të tjerë të shquar dhe madje edhe presidentëve që përqafonin njerëzit, në një përpjekje të dukshme për të treguar se një sjellje e tillë ishte rutinë për zyrtarët e zgjedhur. Imazhet e paraqitura shpesh ndodhnin në rrethana shumë të ndryshme nga ato të përshkruara në raport, por ato dukeshin si një pjesë e përpjekjes së ekipit Cuomo për ta hedhur hetimin si të njëanshëm dhe jo të rrënjosur në pretendime të argumentuara të ngacmimit seksual.

“Puna ime nuk ka të bëjë me mua, puna ime është për ju,” tha z. Cuomo. “Ajo që ka rëndësi për mua në fund të ditës është të bëj sa më shumë që mundem për ju. Dhe kjo është ajo që bëj çdo ditë, dhe nuk do të shpërqendrohem nga ajo punë. ”

Zoti Cuomo ka mbizotëruar në rrethana të vështira më parë, dhe ishte e paqartë se si përpjekjet e tij do të kishin jehonë te votuesit.

Por ai nuk do të kthehet në biznes si zakonisht.

Bisedat e qeta që janë zhvilluar rreth asaj se kush mund ta sfidojë atë për guvernator vitin e ardhshëm – ose nëse vendi mund të hapet papritur – ka të ngjarë të arrijnë një ethe.

Shumë demokratë shpresojnë që zonja James të kandidojë, megjithëse ajo nuk e ka thënë që do ta bëjë. Avokati publik i qytetit të Nju Jorkut, Jumaane D. Ëilliams, ka treguar se ai po konsideron një kandidim për guvernator, sipas njerëzve që kanë folur me të, dhe portat e përmbytjes mund të hapen për shumë emra të tjerë. Deri të hënën, një numër demokratësh që mendonin për atë garë kishin qenë të shkujdesur për gjoksin e madh të luftës të zotit Cuomo dhe reputacionin e tij si një fushatë e pamëshirshme.

Peizazhi politik mund të ndryshojë edhe në mënyra të tjera: Ligjvënësit progresistë me të cilët Zoti Cuomo është ngatërruar prej kohësh do të kenë një platformë të re. Dhe qeverisja themelore, thanë disa demokratë, do të jetë e vështirë nëse ai mbetet në detyrë.

“Guvernatori meritoi një dëgjim të drejtë, dhe ai mori një, dhe rezultatet e seancës janë shkatërruese,” tha ish -kryetarja e Këshillit të Qytetit të Nju Jorkut, Christine Quinn, e cila dikur kishte qenë pranë z. Cuomo. “Nuk mund të jesh shefi ekzekutiv i shtetit, kryetar ligjvënësi, kur ke shkelur ligjin në mënyrë flagrante dhe i ke trajtuar gratë aq keq.”

“Nëse guvernatori nuk jep dorëheqjen,” shtoi ajo, “zyra e guvernatorit në fakt është e pavlefshme dhe e pavlefshme. Cila grua e zgjedhur zyrtare, apo cili zyrtar i zgjedhur mashkull që mbështet gratë, do të hyjë dhe të negociojë me të? Askush. ”

Një listë e gjatë e ligjvënësve të Nju Jorkut duket se ndajnë pjesë të këtij vlerësimi, me Chuck Schumer, udhëheqësin e shumicës së Senatit dhe senatoren Kirsten Gillibrand duke përsëritur thirrjet e tyre që Zoti Cuomo të japë dorëheqjen. Pjesa më e madhe e delegacionit të Dhomës lëshuan deklaratën e tyre të përbashkët.

Dhe në një nga zhvillimet më të rëndësishme të ditës, Përfaqësuesit Hakeem Jeffries, Gregory Meeks dhe Thomas Suozzi për herë të parë gjithashtu bënë thirrje që Zoti Cuomo të japë dorëheqjen.

Zoti Jeffries është Demokrati më i lartë i Dhomës në Nju Jork, dhe Z. Meeks është kryetar i Partisë Demokratike të Queens. Të dy përfaqësojnë shumë votues të Zi, të cilët më parë kanë qenë mbështetës të fortë të zotit Cuomo. Zoti Suozzi, i cili mendohet se po mendon për një kandidaturë për guvernator, përfaqëson një pjesë të mbretëreshave dhe pjesë të Long Island, territor që ka qenë gjithashtu i favorshëm për zotin Cuomo dhe politikën e tij më të moderuar.

Nëse Z. Cuomo do të jepte dorëheqjen ose do të largohej nga detyra, Nënkolonja Kathy Hochul do të bëhej gruaja e parë në histori që do të shërbente si guvernatore e Nju Jorkut. Para së martës, ajo u kishte thënë bashkëpunëtorëve se po përgatitej për rolin e shefit ekzekutiv nëse Cuomo detyrohet të tërhiqet, sipas njerëzve të njohur me bisedat – dhe nëse ajo do të merrte postin e guvernatorit, ka të ngjarë të kandidonte për një mandat të plotë vitin e ardhshëm.

“Hetimi i Prokurorit të Përgjithshëm ka dokumentuar sjellje të neveritshme dhe të paligjshme nga guvernatori ndaj grave të shumta,” tha ajo në një deklaratë. “Unë besoj se këto gra guximtare dhe admiroj guximin e tyre që po shfaqet. Askush nuk është mbi ligjin. Sipas Kushtetutës së Nju Jorkut, Kuvendi tani do të përcaktojë hapat e ardhshëm. ”

Zoti Rangel, fotografia e të cilit ishte shfaqur në videon e zotit Cuomo, tha të martën se ai kishte një “zemër të thyer”. Ai tha se besonte se votuesit do ta kishin falur zotin Cuomo nëse do të kishte kërkuar falje për sjelljen e tij dhe do të premtonte se nuk do të kandidonte për një mandat të katërt.

“Por për fat të keq, përgjigja e tij nuk la vend për atë lloj të menduari,” tha z. Rangel, “dhe mohimi nuk do të mbizotërojë.”