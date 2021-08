“S’quhet spiunllëk, por qytetari”, Peleshi: Zjarret janë të qëllimshme, qytetarët të denoncojnë

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi në një deklaratë për mediat, ka treguar situatën e vatrave të zjarrit në vend.





Ai ka thënë se në Gjirokastër, ku humbi jetën 1 person, situata paraqitet më e stabilizuar. Gjendja sipas tij është më e rënduar në Vlorë, me Karaburunin si vatër më të rrezikshme. Ministri tha se aktualisht po punojnë 3 helikopterë për neutralizimin e flakëve, ndërsa pritet të vijë një ekip i specializuar nga Holanda.

Peleshi u shpreh i bindur se zjarret janë të qëllimshme dhe tregoi se deri më tani kanë fakte e emra konkretë të tyre. Gjithashtu, ministri i Mbrojtjes, iu përgjigj opozitës dhe sulmet e tyre. Ai tha se ekipet e zjarrfikësve dhe Forcave të Armatosura nuk punojnë me mjete rrethanore, por me ato të duhurat për të vendosur në kontroll flakët.

“Situata në Gjirokastër është shumë e qetë. Dje jemi përballur me situatë të vështirë sepse jemi përballur me disa vatra zjarri të rrezikshme. I kemi të forta dyshimet për zjarrvënie të qëllimshme. Pra disa vatra kanë shpërthyer në të njëjtën kohë.

Shtuar edhe kushtet atmosferike. Rreth tre katër fshatrave ka pasur flakë e zjarre të shumta. Jemi përpjekur të mos kemi banesa të djegura, sidomos në fshatin Asim Zenel, flakët kanë rrethuar fshatin, por në fund ia kemi dalë. Tani që flasim vatrat janë fikur ka vetëm vatra të vogla pa rrezik. Në Pashaliman e konsideruam të fikur zjarrin në orën 20:00. Por më vonë vatra u riaktivizua sërish. Ka kaluar më e keqja, por po punojmë akoma. Bëhet fjalë për një bazë ushtarake, e kjo e rrit rëndësinë që ka. Vatrat më të rrezikshme janë në Karaburun. Është djegur një faqe e malit, rreziku është prekja e Parkut të Llogarasë.

Kemi tre helikopterë në punë, po punohet në disa drejtime për të mos lejuar avancimin e vatrave të zjarrit. Që në krye të herës i kemi kërkuar kërkesë për mbështetje shteteve fqinje dhe shteteve të tjera, si Italinë, Greqinë, Turqinë, Çekinë, Ukrainën. Holanda është përgjigjur në mënyrë bujare dhe sot presim të sjellë një ekip të sajin te ne për të na mbështetur nga zjarret. Do të jemi shumë të varfër në raport me Turqinë, që nuk kanë t’i bëjnë këtyre situatave, nuk parandalohen 100%. Jam i bindur që kemi të bëjmë me zjarrvënie të qëllimshme, ato eliminohen si përgjigje e gjithë shoqërisë, që duhet ta quajnë qytetari e jo spiunllëk për zjarrvënësit. Kemi emra, kemi arrestime, për disa ka prova edhe vatrat sa më herët të lajmërohen aq më mirë është. S’dua të heq përgjegjësitë që kemi ne, për të qenë më të shkathta.

Ka limite çdo shtet, sado i fuqishëm të jetë një shtet, nuk ka kapacitete për të përballuar këto situata. Nuk punohet me mjete rrethanore. Nuk është ndihmë të përdorim nota peçorative për ushtarin.

E kam fjalën për opozitën. Vlen më tepër të merremi faktin se si ka mundësi që në një moment të ndizen 10 vatra zjarri brenda një makine. Edhe për zjarrin e Karaburunit kemi emra, kam marr garanci dhe nga ministri i Brendshëm që do të ketë ndalime. Janë ndërruar tre veta, ka të dhëna të mjaftueshme për të vërtetuar që zjarret janë të qëllimshme”, Peleshi.