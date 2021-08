Forca e fshehur që i mban çiftet të lumtur së bashku

Tracy dhe Antonio u ulën me mua për seancën e një çifti, pasi ata nuk ishin në një situatë të mirë në marrëdhënien e tyre, shkruan Revista Psikologji.





Ata ranë dakord që kur u takuan katër vjet më parë, kishin ndier disa shkëndija romantike për njëri -tjetrin, transmeton lajmi.net.

Ata treguan ato ditë të hershme së bashku të shtyrë nga tërheqja fizike dhe “kimia”.

Në atë kohë dhe për dy vitet e ardhshme, ata me të vërtetë u ndjenë thellë në dashuri. Por për fat të keq, siç ndodh shpesh, marrëdhënia e tyre humbi dhe avulloi.

Të dy Tracy dhe Antonio tani e ndjenin se dashuria e tyre u shpërbë dhe ata më kërkuan për të parë nëse kishin ndonjë shpresë në të ardhmen si çift. Këto zëra përfaqësues që ata ndanë pasqyruan këtë rënie negative në marrëdhënien e tyre:

Tracy: “Sapo rashë nga dashuria me të.”

Antonio: “Ne na pëlqen të ndahemi.”

Tracy: “Unë e dua atë, por nuk jam e dashuruar me të.”

Antonio: “Unë me të vërtetë mendova se e doja, por mendoj se nuk doli të ishte kështu.”

Empatia është edhe më e rëndësishme se dashuria

Shumë marrëdhënie janë prishur dhe martesat janë copëtuar sepse partnerët nuk e kuptonin njëri -tjetrin. Ky lloj mirëkuptimi i thellë quhet empati. Kjo do të thotë të jemi më të ndërgjegjshëm, të ndjeshëm dhe intuitiv me njerëzit që duam. Por të kuptuarit nuk është vetëm njohuri. Njohuria nuk çon gjithmonë në mirëkuptim dhe pa kuptim, ju nuk do të jeni në gjendje ta doni dikë pafundësisht.

Realiteti i dhimbshëm është se thjesht dashuria nuk mjafton. Kjo tregohet qartë në një shfaqje aktualisht të popullarizuar të titulluar Lotusi i Bardhë. Ajo portretizon një hiperbolë të një trupi të dendur, të pandjeshëm, Shane, i cili thjesht nuk mund të marrë kohë për të kuptuar nevojat emocionale të gruas së tij, Rachel. Unë punoj çdo ditë për të kuptuar më mirë njerëzit që dua. Gatishmëria për të kuptuar është shumë e rëndësishme. Nuk është gjithmonë e lehtë, por dashuria e shëndetshme forcohet nga gatishmëria për të kuptuar. Dashuria pa mirëkuptim do të vyshket si lulet pa ujë.

Në librin tim, Why can’t you read my mind?, unë them se mirëkuptimi është më i rëndësishëm se dashuria, veçanërisht kur bëhet fjalë për marrëdhënie intime dhe prindër. Ne duhet t’ua mësojmë këtë fëmijëve tanë në mënyrë që kur të rriten, ata të kuptojnë se sa thelbësore është ndjenja e të kuptuarit të të tjerëve për të krijuar marrëdhënie autentike dhe të shëndetshme. Unë kam theksuar me pasion rëndësinë e të kuptuarit të të tjerëve në shkrimet dhe librat e mi mbi prindërimin dhe ata që flasin drejtpërdrejt me fëmijët.

A njihni ndokënd të mërzitur sepse ndihen shumë të kuptueshëm?

Në mbi 30 vjet si psikolog, unë kurrë nuk kam pasur një vështrim të rritur në fëmijërinë e tyre dhe të ankohem se prindërit e tyre ishin shumë mirëkuptues. Dhe në mënyrë të ngjashme, kam takuar shumë njerëz të divorcuar që ende e duan njëri -tjetrin, por kurrë nuk e kanë kuptuar njëri -tjetrin.

Të kuptuarit është të vendosësh veten në vendin e partnerit – dhe të jesh vërtet në gjendje të lidhesh – dhe të jesh në gjendje të vlerësosh arsyetimin pas veprimeve të dikujt. Ky nivel i të kuptuarit, ndjeshmëria, është vërtet ngjitësi emocional që mban të gjitha marrëdhëniet e ngushta së bashku. Na lejon të ngadalësojmë dhe të përpiqemi të ecim në këpucët e atyre që duam. Sa më e thellë të jetë empatia jonë, aq më e thellë dhe më e shëndetshme është dashuria jonë.

Kuptimi kërkon kohë

Shpesh është nevoja jonë për të qenë të drejtë ajo që i bën të tjerët të mendojnë dhe ndjejnë gabim për ne. Unë kam qenë mjaft fajtor për këtë në disa nga marrëdhëniet e mia të kaluara. Ju nuk keni nevojë t’i kuptoni njerëzit që t’iu duan, por ju duhet t’i kuptoni ata për të ndërtuar një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të shëndetshme. Nëse i jepni vetes mundësinë për të kuptuar të dashurit tuaj, do të rriteni duke i dashur ata edhe më shumë. Dhe, veçanërisht me partnerët tanë intim, egot janë ato që duket se pengojnë të kuptuarit.

Të thuash që marrëdhëniet janë të vështira është një nënvlerësim. Marrëdhëniet mund të jenë të ndërlikuara dhe të çrregullta. Të kuptuarit e emocioneve të të tjerëve nuk është gjithmonë e thjeshtë, por nuk është e pamundur. Emocionet janë thelbësore për marrëdhëniet dhe kur ju dhe partneri juaj ndani në të kuptuarit e këtyre emocioneve ato ngadalësohen, nuk ju trondisin dhe nuk ju vënë mbi marrëdhënien tuaj.

Jo të gjitha marrëdhëniet kanë për qëllim të shkojnë në distancë, por të gjitha marrëdhëniet mund të lulëzojnë në një mënyrë të shëndetshme me të kuptuarit që është përbërësi kryesor, madje edhe më shumë se dashuria. Që një marrëdhënie e shëndetshme të lulëzojë, dashuria është kryesore, por gjithashtu keni nevojë për mirëkuptim, i cili e thellon dashurinë me besim, përkushtim dhe respekt.