I futet me forcë në banesë dhe e bën për spital ish-vjehrrën, në kërkim 30-vjeçarja

Një 30-vjeçare ndodhet në kërkim që prej mbrëmjes së djeshme nga policia e Durrësit, pasi ndaj saj është ngritur kallëzim ish-vjehrra.





Kjo e fundit ka përfunduar në spitalin e Durrësit, pasi ka deklaruar se është dhunuar nga e reja, që është ish-nusja e saj.

Sipas policisë, 30-vjeçarja e kallëzuar, dyshohet të ketë hyrë me forcë në banesën e ish-vjehrrës së saj dhe e ka goditur atë me sende të forta dhe është larguar.

Sipas bluve, ish-vjehrra madje kishte edhe urdhër mbrojtje nga gjykata.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Durrës bënë shpalljen në kërkim të shtetases K. M., 30 vjeçe, banuese në Armadhë, Durrës, pasi në kundërshtim me vendimin e Gjykatës është futur me forcë në banesën e ish-vjehrrës së saj dhe e ka goditur atë me sende të forta, e cila ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për veprime të mëtejshme.