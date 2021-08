Gjyshja nga nëna: Pse na ka shënuar fëmijërinë tonë dhe pse na do më shumë se gjyshja nga babai!

Përveç dashurisë dhe vëmendjes, ekzistojnë disa lidhje të tjera të veçanta mes nipit dhe gjyshes nga nëna





Me gjithë respektin për gjyshen nga babai, a ju ka shkuar ndonjëherë mendja se ekziston një ndryshim (biologjik) midis saj dhe gjyshes nga nëna?

Nëse u besohet shkencëtarëve, ekzistojnë disa lidhje të tjera të veçanta mes nipit dhe gjyshes nga nëna, përveç dashurisë dhe vëmendjes! – transmeton Telegrafi.

Gjenetika e padiskutueshme

Ne trashëgojmë gjenet nga gjyshërit dhe gjyshet, por kryesisht nga gjyshet e nënës, pohojnë ekspertët, sepse gjenet e tyre kanë një ndikim më të fuqishëm në pasardhësit e fëmijëve.

Shkencëtarët besojnë se kjo është për shkak të “lidhjes me kromozomin X”. Në të vërtetë, gjyshja nga nëna transmeton 25 për qind të kromozomit X te nipërit dhe mbesat, ndërsa gjyshja nga babai transmeton një kromozom X te mbesat dhe nuk ka transferim të kromozomeve te nipërit.

Çfarë e pengon atë në raport midis nipërve dhe prindërve të babait?

Ekzistojnë disa teori, por shumica e shkencëtarëve besojnë se është një çështje e “pasigurisë atërore”, domethënë kjo – një nënë dhe nëna e saj janë 100% të sigurta se ato po rrisin fëmijën e tyre, ndërsa baballarët dhe familjet e tyre nuk janë gjithmonë pandërgjegjshëm të sigurt, sepse nuk janë gjithmonë të sigurt për shkak që ata nuk janë palë e cila merr pjesë në lindje.

Një afërsi krejtësisht e veçantë

Në shumë familje, është gjyshja nga nëna ajo që mban më shumë përgjegjësi për fëmijët dhe kalon më shumë kohë me ta, investon tek ata dhe kujdeset më shumë për rritjen dhe edukimin e nipërve e mbesave sesa gjyshja nga babai.

Një studim kilian ka treguar se nga të katër prindërit e prindërve tanë, ne jemi më të lidhur me gjyshërit nga nëna, sepse gjenet “kapërcejnë” një brez (nëna dhe babai), kështu që ndoshta mu kjo është arsyeja pse shumica shkojnë mirë me gjyshen dhe gjyshin sesa me prindërit.

A jeni dakord me pretendimet e shkencëtarëve? Cila është përvoja juaj? A jeni me fat që gjyshja juaj është ende gjallë?

Ndani me ne komentet!