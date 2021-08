Infektimi me COVID edhe pas dy dozash vaksine? Ja çfarë mund të ndodhë

Njerëzit e infektuar me koronavirusin e ri Sars-CoV-2 pas vaksinimit kanë më shumë gjasa të kenë një ngarkesë më të ulët virale, një kohëzgjatje më të shkurtër të infeksionit dhe simptoma shumë më të buta sesa ata që nuk janë të vaksinuar, sipas hulumtimit nga Departamenti i Shëndetësisë i Universitetit të Arizona dhe botuar në Neë England Journal of Medicine.





” 90% e atyre që janë plotësisht të vaksinuar nuk do të infektohen me Covid-19 ose do ta kalojnë me simptoma shumë të buta” tha Dr Jeff Burgess, një profesor në Kolegjin e Shëndetit Publik Mel & Enid Zuckerman “.

Ndërsa vaksinat COVID-19 janë treguar të jenë jashtëzakonisht efektive në parandalimin e infeksionit, asnjë vaksinë nuk është 100% efektive dhe infeksionet mund të ndodhin, por në një masë shumë më të vogël.

Ndër 3,975 pjesëmarrës në dy studime, infeksionet SARS-CoV-2 u zbuluan në pesë pjesëmarrës plotësisht të vaksinuar dhe 11 pjesëmarrës pjesërisht të vaksinuar, si dhe 156 pjesëmarrës të pavaksinuar.

Rreth gjysma e pjesëmarrësve vinin nga zonat e studimit të Arizonës.

Hulumtuesit zbuluan se pjesëmarrësit e studimit të cilët ishin vaksinuar plotësisht ose pjesërisht me vaksinat e ARN -së Pfizer dhe Moderna dhe u infektuan kishin një ngarkesë virale 40% më të ulët se pjesëmarrësit e pavaksinuar.

Ngarkesa virale – sasia e virusit SARS -CoV -2 që gjendet në një mostër testimi – mendohet se luan një rol në ashpërsinë e sëmundjes dhe mund të ndikojë në transmetimin sekondar.

Përveç ashpërsisë së sëmundjes, studiuesit gjithashtu ekzaminuan kohëzgjatjen e saj.

Shumica e infeksioneve midis pjesëmarrësve të pavaksinuar zgjatën dy ose më shumë javë, krahasuar me vetëm një javë midis pjesëmarrësve të vaksinuar.

Për më tepër, rreziku i infeksionit COVID-19 me ethe ishte 58% më i ulët për pjesëmarrësit e vaksinuar, të cilët raportuan mesatarisht dy ditë më pak sëmundje dhe një kohëzgjatje totale të sëmundjes prej gjashtë ditësh më pak se ajo e individëve të pavaksinuar.

Gjithashtu bazuar në të dhënat nga 14 dhjetori deri më 10 prill, studiuesit zbuluan se dy doza të një vaksine mRNA ishin 91% efektive kundër infeksionit SARS-CoV-2.

Për më tepër, raporti tregoi se një dozë e vetme e vaksinës rezultoi 81% efektive kundër infeksionit SARS-CoV-2.

“Ne ende shohim të njëjtat nivele të larta të efikasitetit të vaksinës, kështu që ndihemi mirë me të,” tha Dr Burgess.