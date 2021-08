Ministria e Jashtme sqaron procedurën: Ja kushtet e kalimit në kufi për shqiptarët që duan të udhëtojnë drejt Greqisë

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka dhënë një informacion të rëndësishëm për të gjithë qytetarët shqiptarë që duan të udhëtojnë drejt Greqisë.





Përmes një njoftimi në faqen zyrtare, ministria thekson se qytetarët duhet të jenë të pajisur me certifikatë vaksinimi nëse i kanë kryer të dyja dozat e vaksinës, ose testin negativ të koronavirusit nëse nuk kanë kryer asnjë vaksinë.

Mësohet se e njëjta procedurë vlen edhe për moshat mbi 12 vjecc.

NJOFTIMI NGA MINISTRIA E JASHTME:

Ministria për Evropën dhe e Jashtme, njofton se në bazë të VKM-së së fundit miratuar nga qeveria greke, nr. 49351, datë 04.08.2021, publikuar më 05.08.2021, të gjithë shtetasit që udhëtojnë drejt Greqisë, përfshirë dhe ata shqiptarë, i nënshtrohen testimit labratorik me metodën PCR ose testit të shpejtë (rapid).

̈ ̈ ̈ ̈:

– Formularin PLF;

– Certifikatë vaksinimi, test PCR (të bërë 72 orë para mbërritjes së tyre në Greqi) ose rapid (të bërë brenda 48 orëve para mbërritjes së tyre në Greqi) ose

– Certifikatë të diagnozës pozitive e vlefshme për 1 deri në 6 muaj.

̈ ̈̈ ̧ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ .

Formulari i domosdoshëm, duhet plotësuar nga të gjithë në rast udhëtimi drejt Greqisë nga të gjitha pikat kufitare, tokësore ose ajrore.

➡️ Linkun e regjistrimit të formularit e gjeni në adresën: http://ëëë.travel.gov.gr/

Në Pikat Kufitare Doganore të Kapshticës, Kakavijës dhe Qafë Botës nuk ka limit për numrin e personave që kalojnë kufirin. Këto pika funksionojnë ̈ për të gjitha kategoritë e udhëtarëve.

Nga data , është hapur dhe Pika Kufitare e Tre Urave (Merxhani), pa limit kuotash ditore dhe me orar lëvizjeje :-:.

➡️ Më shumë informacion në lidhje me mënyrat e përshtatshme dhe mjetet e transportit dhe lejet e lëvizjes brenda Greqisë janë në dispozicion në: https://forma.gov.gr/

Çdo informacion në vazhdimësi për udhëtarët mund ta gjeni në faqen e Ministrisë greke të Turizmit: https://mintour.gov.gr/en/covid19-en/

‼️ Të gjithë shtetasit që udhëtojnë drejt Greqisë, pavarësisht nga kombësia dhe mënyra e hyrjes në territorin grek, i nënshtrohen testimit laboratorik me metodën PCR ose testit të shpejtë (rapid) bazuar në algoritmin shëndetësor dhe janë të detyruar gjatë qëndrimit të tyre në Greqi të respektojnë masat e jashtëzakonshme për kufizimin e përhapjes së virusit COVID-19, sipas vendimit të përbashkët ministror sipas të dhënave Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30.7.2021 (Β’ 3481).

Ekzaminimet kryhen nga Sekretariati i Përgjithshëm i Mbrojtjes Civile dhe Organizatës Kombëtare të Shëndetit Publik, të cilët janë përgjegjës për kryerjen e ekzaminimeve mjekësore.