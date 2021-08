Roshi i bashkohet Cikalleshit në Turqi, zbulohet rroga marramendëse që do përfitojë

Një “raketë” shqiptare në Turqi! Nuk është titulli i një paralajmërimi për luftë, por kalimi i mesfushorit të Kombëtares shqiptare në futbollin turk.





“Panorama Sport” ka siguruar ekskluzivisht foton e mesfushorit të Kombëtares, teksa nga dashamirës të gazetës është parë në aeroportin e Stambollit gjatë pasdites së djeshme. Pritet që mesfushori sot të paraqitet në skuadrën e Ligës së Parë turke, Boluspor. Burime të sigurta i treguan gazetës se mesfushori do të firmosë një kontratë 1-vjeçare me opsion rinovimi edhe për një sezon, duke përfituar në total 250 mijë euro në vit.

ROSHI NË TURQI

Odise Roshi është një futbollist i lirë këtë verë. Prej disa javësh, ai është i lirë, pasi përfundoi kontratën me skuadrën nga rajoni i Çeçenisë, Akhmat Grozni. Futbollisti i Kombëtares deklaroi pak kohë më parë për gazetën se Turqia është një destinacion i mundshëm për të ardhmen e tij.Dje, “Panorama Sport” ka siguruar një fotografi të mesfushorit, duke u akomoduar në aeroportin e Stambollit, në Turqi. Lidhur me këtë, burime të besueshme të gazetës kanë bërë me dije se destinacioni i tij ishte skuadra e Bolusporit.