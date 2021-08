Më thuaj shenjën e horoskopit, të të them zakonin më të keq që ke

Edhe pse ndiejmë dashuri të jashtëzakonshme për shenjën tonë të Horoskopit, duhet të pranojmë se ajo ka të paktën një zakon të keq. Lexoni më poshtë zakonet më të këqija të secilës shenjë dhe mund të njihni tuajat apo edhe njerëzit për të cilët jeni të interesuar.





Dashi

Zakoni yt më i keq është të jesh një punëtor i madh! Për shkak se ju jeni shenja e parë e Horoskopit, gjithmonë dëshironi të përfundoni punën tuaj në kohë edhe nëse kjo do të thotë se do të vuani nga lodhja e rëndë.

Demi

Demi, tipari juaj më i keq është se ju nguroni të ndryshoni një situatë. Ju dëshironi të shkelni në tokë aq shumë sa të pengoheni dhe zemëroheni kur duhet të ndryshoni rutinën, punën ose stilin e jetës tuaj. Praktikoni të jeni më fleksibël.

Binjakët

Binjakët, keni një ego të madhe. Shpesh mund të pengojë ndërveprimin me njerëzit e tjerë, por mbani mend, ju nuk jeni personazhi kryesor në historinë e dikujt tjetër.

Gaforrja

Ndryshe nga sa thonë shumica e astrologëve, Gaforrja, tipari juaj më i keq nuk është ndjeshmëria juaj, por zemërimi juaj. Nëse jeni në një situatë mbrojtëse dhe dikush sulmon moralin tuaj ose sistemin tuaj mbështetës, ju jeni duke sulmuar. Qetësohu!

Luani

Luani, ju jeni shumë të shqetësuar për pikëpamjet e njerëzve të tjerë. Ju jeni aq të fokusuar në të qenit në qendër të vëmendjes dhe në kontrollin e gjërave saqë shpesh harroni të kujdeseni për veten.

Virgjëresha

Ju jeni një perfeksioniste, Virgjëresha! Çdo gjë nuk ka pse të jetë perfekte, as nuk do të jetë ndonjëherë. Askush nuk do t’ju gjykojë ose zemërojë nëse gjërat nuk janë ashtu siç dëshironi të jenë.

Peshorja

Peshorja ju jeni një njëri misterioz dhe indiferent deri në siklet. Ju jeni personi që pëlqen të interesohet për njerëzit e tjerë, por shpesh thjesht zhgënjeheni.

Akrepi

Akrepi, shenja juaj e Horoskopit dominohet nga drama. Ju pëlqen ta bëni jetën më të vështirë për veten për hir të artit tuaj. Lëreni të shkojë sepse jeta nuk ka pse të jetë dramatike për të qenë e paharrueshme, shkruan abcnews.al

Shigjetari

Ju jeni shumë mbrojtës kur njerdzfëzit ju pyesin (veçanërisht për stilin tuaj të jetës aventureske!). Ndërsa është e rëndësishme të mbroni veten, ju mund të mërziteni padrejtësisht kur njerëzit përpiqen t’ju zbresin.

Bricjapi

Ndaloni të fshehni ndjenjat tuaja, Bricjap. Nëse zemëroheni, flisni! Nuk ju ndihmon të mbani emocionet tuaja të kyçura në këtë zemër të juaja në dukje të ngrirë. Ngrohuni.

Ujori

Ujori, ju prireni të jeni vërtet shfaqës. Gjithashtu ju pëlqen të jeni personi më i zgjuar në botë dhe t’i bëni të tjerët të ndihen inferior. Qetësohu.

Peshqit

Peshqit, tipari juaj më i keq është varësia juaj emocionale. Të gjithë duhet të mbështeten te dikush tjetër në një moment, por shpesh ju shkoni shumë larg. Zhvillimi i elasticitetit tuaj do t’ju bëjë më të fortë në planin afatgjatë.