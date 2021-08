Lagjja e re e Rindërtimit në Shijak, Rama publikon videon: Njerëzit e zakonshëm do të përfitojnë falas apartamente optimale.





Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka publikuar një video nga lagjja e re e Rindërtimit në Shijak ku do të strehohen qytetarë që humbën banesat e tyre nga tërmeti i 2019.

Rama thotë se lagjja do të jetë shëmbëlltyre urbane e respektit dhe solidaritetit me njerëzit e zakonshëm.

Ai kujton se qytetarët do i përfitojnë falas apartamentet optimale.

STATUSI NGA EDI RAMA

MIRËMËNGJES

dhe me lagjen e re të Rilindjes së Shijakut pas shkatërrimit nga tërmeti, e cila do të jetë një shembëlltyrë urbane e respektit dhe solidaritetit me njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, që do të përfitojnë falas apartamente optimale, ju uroj një ditë të mbarë